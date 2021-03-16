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Актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time
Актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time
Канадский актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:34
2021-03-16T17:34
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Канадский актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time.Эллиот Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года.Обложка Time, который появится в продаже в пятницу, опубликована в Twitter журнала. "Я полностью тот, кто я есть", - гласит заголовок на фоне фотографии актера в джинсах и свитере. Подпись ниже сообщает, что статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров.Первой женщиной-трансгендером на обложке Time стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.В своей женской ипостаси Пейдж получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Начало", "Американское преступление", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Леденец" и "Джуно", а также в сериале "Академия "Амбрелла". За роль в "Джуно" Эллен Пейдж была номинирована на "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.
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эллиот пейдж, сша, в мире

Актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

17:34 16.03.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Эллен Пейдж и Эмма Портнер в Лос-Анджелесе
Актриса Эллен Пейдж и Эмма Портнер в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Канадский актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time.
Эллиот Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года.
Актриса Эллен Пейдж - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 22:15
Звезда фильма "Начало" объявила себя трансгендером
Обложка Time, который появится в продаже в пятницу, опубликована в Twitter журнала. "Я полностью тот, кто я есть", - гласит заголовок на фоне фотографии актера в джинсах и свитере. Подпись ниже сообщает, что статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров.
Первой женщиной-трансгендером на обложке Time стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.
В своей женской ипостаси Пейдж получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Начало", "Американское преступление", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Леденец" и "Джуно", а также в сериале "Академия "Амбрелла". За роль в "Джуно" Эллен Пейдж была номинирована на "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.
 
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