https://ria.ru/20210316/transgender-1601524872.html

Актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

Актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

Канадский актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:34

2021-03-16T17:34

2021-03-16T17:34

эллиот пейдж

сша

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Канадский актер Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time.Эллиот Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года.Обложка Time, который появится в продаже в пятницу, опубликована в Twitter журнала. "Я полностью тот, кто я есть", - гласит заголовок на фоне фотографии актера в джинсах и свитере. Подпись ниже сообщает, что статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров.Первой женщиной-трансгендером на обложке Time стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.В своей женской ипостаси Пейдж получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Начало", "Американское преступление", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Леденец" и "Джуно", а также в сериале "Академия "Амбрелла". За роль в "Джуно" Эллен Пейдж была номинирована на "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

https://ria.ru/20201201/peydzh-1587250981.html

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эллиот пейдж, сша, в мире