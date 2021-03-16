https://ria.ru/20210316/tramp-1601558336.html

В США заявили, что Иран добивался поражения Трампа на выборах

В США заявили, что Иран добивался поражения Трампа на выборах

Разведка США полагает, что власти Ирана пытались добиться поражения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах президента осенью 2020 года,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:42

2021-03-16T21:42

2021-03-16T21:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

али хаменеи

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599416121_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_fa2cfdfbff3ed168c459adbe5d325320.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведка США полагает, что власти Ирана пытались добиться поражения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах президента осенью 2020 года, говорится в опубликованном докладе Национального совета по разведке."Мы считаем, что Иран проводил многонаправленную скрытую кампанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать шансы бывшего президента Трампа на переизбрание, - при этом напрямую не поддерживая его соперников, - а также подорвать доверие общественности к выборному процессу и институтам США, посеять раздор и обострить социальную напряженность в США", - сказано в тексте доклада.Согласно выводам разведывательного сообщества США, такое указание последовало от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а воплощали эту политику в жизнь служащие иранской разведки и вооруженных сил.

https://ria.ru/20210316/bayden-1601555950.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, али хаменеи, иран, сша, в мире