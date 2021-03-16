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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210316/tramp-1601558336.html
В США заявили, что Иран добивался поражения Трампа на выборах
В США заявили, что Иран добивался поражения Трампа на выборах
Разведка США полагает, что власти Ирана пытались добиться поражения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах президента осенью 2020 года,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T21:42
2021-03-16T21:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
али хаменеи
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведка США полагает, что власти Ирана пытались добиться поражения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах президента осенью 2020 года, говорится в опубликованном докладе Национального совета по разведке."Мы считаем, что Иран проводил многонаправленную скрытую кампанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать шансы бывшего президента Трампа на переизбрание, - при этом напрямую не поддерживая его соперников, - а также подорвать доверие общественности к выборному процессу и институтам США, посеять раздор и обострить социальную напряженность в США", - сказано в тексте доклада.Согласно выводам разведывательного сообщества США, такое указание последовало от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а воплощали эту политику в жизнь служащие иранской разведки и вооруженных сил.
https://ria.ru/20210316/bayden-1601555950.html
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дональд трамп, али хаменеи, иран, сша, в мире

В США заявили, что Иран добивался поражения Трампа на выборах

21:42 16.03.2021
 
© REUTERS / Octavio Jones Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо
Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведка США полагает, что власти Ирана пытались добиться поражения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах президента осенью 2020 года, говорится в опубликованном докладе Национального совета по разведке.
"Мы считаем, что Иран проводил многонаправленную скрытую кампанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать шансы бывшего президента Трампа на переизбрание, - при этом напрямую не поддерживая его соперников, - а также подорвать доверие общественности к выборному процессу и институтам США, посеять раздор и обострить социальную напряженность в США", - сказано в тексте доклада.
Согласно выводам разведывательного сообщества США, такое указание последовало от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а воплощали эту политику в жизнь служащие иранской разведки и вооруженных сил.
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Вчера, 21:20Выборы президента США — 2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
 
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