https://ria.ru/20210316/televizor-1601534593.html

В Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора

В Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора

В поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:15

2021-03-16T18:15

2021-03-16T19:29

тамбовская область

тамбов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. В поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора, сообщает прокуратура региона.Тела четырех мужчин и женщины обнаружили утром 16 марта в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной поселка Филатовский Инжавинского района."Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление", — рассказали в ведомстве.Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом, сказано в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль.

https://ria.ru/20210210/gaz-1596865120.html

тамбовская область

тамбов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, тамбов, происшествия