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В Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора
В Тамбовской области пять человек погибли после взрыва телевизора
В поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:15
2021-03-16T18:15
2021-03-16T19:29
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. В поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора, сообщает прокуратура региона.Тела четырех мужчин и женщины обнаружили утром 16 марта в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной поселка Филатовский Инжавинского района."Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление", — рассказали в ведомстве.Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом, сказано в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль.
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тамбовская область, тамбов, происшествия
ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости.
В поселке под Тамбовом
пять человек погибли после взрыва телевизора, сообщает прокуратура региона.
Тела четырех мужчин и женщины обнаружили утром 16 марта в квартире двухквартирного дома по улице Совхозной поселка Филатовский Инжавинского района.
"Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление", — рассказали в ведомстве.
Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом, сказано в сообщении.
Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование на контроль.