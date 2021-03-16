https://ria.ru/20210316/tailand-1601460748.html

Тайский остров готов открыться для туристов после вакцинации населения

Тайский остров готов открыться для туристов после вакцинации населения

Тайский остров Самуи объявил о намерении открыть границы для иностранных туристов при условии вакцинации от коронавируса 70 процентов своего населения, сообщает РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:01

2021-03-16T14:01

2021-03-16T14:01

туризм

коронавирус covid-19

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пхукет (остров)

бангкок

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вакцинация

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Тайский остров Самуи объявил о намерении открыть границы для иностранных туристов при условии вакцинации от коронавируса 70 процентов своего населения, сообщает Турпром.Ратчапорн Пулсавади, президент Туристической ассоциации Самуи, заявил, что правительство острова сделает все возможное, чтобы в наступающем сезоне начать полноценно конкурировать с другими странами за привлечение зарубежных гостей. Он отметил, что вся инфраструктура Самуи ориентирована именно на иностранцев, поэтому без них весь последний год экономика острова балансировала на грани банкротства.Ратчапорн также отметил, что вакцинированные туристы, прибывающие на Самуи, смогут путешествовать без карантина также и на соседние острова Ко Тао, излюбленное место для дайвинга, и Ко Панган, где каждый месяц во время полнолуния проводится знаменитая вечеринка Full Moon Party.Ожидается, что в марте правительство Таиланда утвердит планы по созданию "паспортов вакцинации" и сокращению срока карантина для иностранцев.Самуи является вторым по величине островов в Таиланда после Пхукета и популярным курортом, расположенным примерно в 700 километрах от Бангкока. Остров богат природными достопримечательностями: белоснежными песчаными пляжами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, таиланд, вакцинация