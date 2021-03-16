https://ria.ru/20210316/svitki-1601470690.html

В Израиле нашли фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами

В Израиле нашли фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами

Фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности обнаружены израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря, также были найдены... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:52

2021-03-16T13:52

2021-03-16T15:44

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар — РИА Новости. Фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности обнаружены израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря, также были найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и корзина, плетенная из растительных материалов примерно 10,5 тысячи лет назад, сообщило во вторник Управление древностей Израиля."Впервые примерно за 60 лет археологи обнаружили (в районе Мертвого моря) фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из Книги двенадцати малых пророков, в том числе книги Захарии и Наума", — говорится в сообщении Управления древностей Израиля.Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах (в некоторые пещеры можно было попасть только при использовании альпинистского оборудования) и были направлены на предотвращение разграбления древностей в Иудейской пустыне. С тех пор как в конце 40-х годов XX века археологи обнаружили серию манускриптов, датируемых I-III веками нашей эры, имеющих огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение, в течение почти шести десятилетий новых рукописей не находили.Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков, стали мишенью "черных археологов", которые вели поиск древних артефактов с риском для жизни. Специалисты Управления древностей при поддержке волонтеров обследовали порядка 80 километров пустынных пещер, операция велась при помощи дронов."Цель этой национальной инициативы — спасти редкие и важные объекты нашего наследия из лап грабителей. Недавно обнаруженные фрагменты свитка — тревожный сигнал для государства. Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. Мы должны убедиться, что сможем найти все, что еще скрывают пещеры, прежде чем это сделают грабители. Некоторые из этих сокровищ бесценны", — заявил в связи с находкой директор Управления древностей Израиля Исраэль Хассон.Фрагменты греческого свитка Книги двенадцати малых пророков, обнаруженные в ходе операции, были написаны двумя разными писцами. Специалисты уже реконструировали 11 строк текста из книг пророка Захарии и Наума, обнаружив значительные и неожиданные расхождения с более поздними версиями этих отрывков. Специалисты отмечают, что хотя большая часть текста написана на греческом, имя Бога фигурирует в древнееврейском написании, известном со времен Первого Иерусалимского храма.Помимо фрагментов древних манускриптов, археологи обнаружили в одной из пещер также скелет ребенка примерно шести-двенадцати лет, захороненного около шести тысяч лет назад. Тело было завернуто в ткань и находилось в позе зародыша.Обнаруженная исследователями корзина, плетенная из растительного материала, может стать самым древним подобным предметом — археологи датируют ее девятым тысячелетием до нашей эры."Насколько нам известно, это самая старая корзина в мире, которая была найдена полностью неповрежденной, и поэтому значение этой находки огромно. Корзина имела вместимость 90–100 литров и, видимо, использовалась для хранения вещей", - говорится в сообщении управления древностей.Археологи обнаружили и дополнительные предметы, предположено оставленные еврейскими повстанцами, укрывавшимися в пещерах во времена восстания Бар-Кохбы: тайник с монетами восстания, украшенными еврейскими символами, наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html

https://ria.ru/20210227/nakhodka-1599228567.html

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религия, израиль, в мире