https://ria.ru/20210316/svalki-1601479344.html

В Архангельской области рассказали о ликвидации лесных свалок

В Архангельской области рассказали о ликвидации лесных свалок

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ участвовать в софинансировании мероприятий по ликвидации свалок, что позволит... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:36

2021-03-16T14:36

2021-03-16T14:36

архангельская область

виктория абрамченко

новости - экология

александр цыбульский

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ участвовать в софинансировании мероприятий по ликвидации свалок, что позволит регионам существенно повысить темпы работ по очистке леса от накопленного экологического вреда, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Вопрос очистки лесов от накопленного мусора стал одной из основных тем пленарного заседания форума-выставки "Чистая страна", которое прошло во вторник в Москве под председательством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и при участии министра природных ресурсов России Александра Козлова. Участие в обсуждении принял губернатор Архангельской области. Он высказал инициативу о необходимости софинансирования мероприятий по ликвидации лесных свалок из регионального и федерального бюджетов.Губернатор Архангельской области, обращаясь к руководству профильного федерального министерства, предложил проработать вопрос возможности софинансирования из федерального бюджета расходов, которые регионы направляют на мероприятия по ликвидации лесных свалок. Цель такого подхода – повышение темпов очистки лесов."Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количество денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы в параметрах 50 на 50 участвовать (в софинансировании). Таким образом, мы существенно сможем ускорить темпы ликвидации этого накопленного вреда", – пояснил глава региона.Как сообщили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, за два последних года из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда было направлено более 300 миллионов рублей, ликвидировано 48 свалок.

https://ria.ru/20210221/moloko-1598509242.html

архангельская область

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виктория абрамченко, новости - экология, александр цыбульский, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), архангельская область, общество