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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210316/svalki-1601479344.html
В Архангельской области рассказали о ликвидации лесных свалок
В Архангельской области рассказали о ликвидации лесных свалок
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ участвовать в софинансировании мероприятий по ликвидации свалок, что позволит... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:36
2021-03-16T14:36
архангельская область
виктория абрамченко
новости - экология
александр цыбульский
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ участвовать в софинансировании мероприятий по ликвидации свалок, что позволит регионам существенно повысить темпы работ по очистке леса от накопленного экологического вреда, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Вопрос очистки лесов от накопленного мусора стал одной из основных тем пленарного заседания форума-выставки "Чистая страна", которое прошло во вторник в Москве под председательством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и при участии министра природных ресурсов России Александра Козлова. Участие в обсуждении принял губернатор Архангельской области. Он высказал инициативу о необходимости софинансирования мероприятий по ликвидации лесных свалок из регионального и федерального бюджетов.Губернатор Архангельской области, обращаясь к руководству профильного федерального министерства, предложил проработать вопрос возможности софинансирования из федерального бюджета расходов, которые регионы направляют на мероприятия по ликвидации лесных свалок. Цель такого подхода – повышение темпов очистки лесов."Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количество денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы в параметрах 50 на 50 участвовать (в софинансировании). Таким образом, мы существенно сможем ускорить темпы ликвидации этого накопленного вреда", – пояснил глава региона.Как сообщили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, за два последних года из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда было направлено более 300 миллионов рублей, ликвидировано 48 свалок.
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виктория абрамченко, новости - экология, александр цыбульский, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), архангельская область, общество

В Архангельской области рассказали о ликвидации лесных свалок

14:36 16.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Минприроды РФ участвовать в софинансировании мероприятий по ликвидации свалок, что позволит регионам существенно повысить темпы работ по очистке леса от накопленного экологического вреда, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Вопрос очистки лесов от накопленного мусора стал одной из основных тем пленарного заседания форума-выставки "Чистая страна", которое прошло во вторник в Москве под председательством вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и при участии министра природных ресурсов России Александра Козлова. Участие в обсуждении принял губернатор Архангельской области. Он высказал инициативу о необходимости софинансирования мероприятий по ликвидации лесных свалок из регионального и федерального бюджетов.
"Понятно, что есть безответственные хозяйствующие субъекты и физические лица, которые такие объекты (свалки) создают. Мы с ними, конечно, боремся, мы их устраняем, выделяем на это довольно приличные деньги. Но понятно, что этих объемов не хватает с учетом того накопленного эффекта, который они сегодня имеют", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Губернатор Архангельской области, обращаясь к руководству профильного федерального министерства, предложил проработать вопрос возможности софинансирования из федерального бюджета расходов, которые регионы направляют на мероприятия по ликвидации лесных свалок. Цель такого подхода – повышение темпов очистки лесов.
"Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количество денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы в параметрах 50 на 50 участвовать (в софинансировании). Таким образом, мы существенно сможем ускорить темпы ликвидации этого накопленного вреда", – пояснил глава региона.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, за два последних года из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда было направлено более 300 миллионов рублей, ликвидировано 48 свалок.
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Архангельская областьВиктория АбрамченкоНовости - ЭкологияАлександр ЦыбульскийМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Архангельская областьОбщество
 
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