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В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку
В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку
Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:22
2021-03-16T10:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за поездку, сообщается на сайте "МВД Медиа".По данным МВД, столичный таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. Затем он довез мужчину и женщину до места назначения и сообщил им стоимость поездки, однако, пассажиры платить отказались. В результате конфликта клиенты вышли из машины."Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стекла передней и задней левой двери ... сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что следователи отдела МВД России по району Аэропорт города Москвы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый заключен под стражу.
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москва, происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку

10:22 16.03.2021 (обновлено: 10:34 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за поездку, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По данным МВД, столичный таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. Затем он довез мужчину и женщину до места назначения и сообщил им стоимость поездки, однако, пассажиры платить отказались. В результате конфликта клиенты вышли из машины.
"Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стекла передней и задней левой двери ... сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят", - говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что следователи отдела МВД России по району Аэропорт города Москвы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый заключен под стражу.
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