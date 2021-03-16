https://ria.ru/20210316/strelba-1601427224.html

В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку

В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку

Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:22

2021-03-16T10:22

2021-03-16T10:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за поездку, сообщается на сайте "МВД Медиа".По данным МВД, столичный таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. Затем он довез мужчину и женщину до места назначения и сообщил им стоимость поездки, однако, пассажиры платить отказались. В результате конфликта клиенты вышли из машины."Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стекла передней и задней левой двери ... сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что следователи отдела МВД России по району Аэропорт города Москвы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601233234.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия