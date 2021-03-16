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В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку
В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку
Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:22
2021-03-16T10:22
2021-03-16T10:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве, он вместе с женщиной отказался платить за поездку, сообщается на сайте "МВД Медиа".По данным МВД, столичный таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. Затем он довез мужчину и женщину до места назначения и сообщил им стоимость поездки, однако, пассажиры платить отказались. В результате конфликта клиенты вышли из машины."Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стекла передней и задней левой двери ... сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что следователи отдела МВД России по району Аэропорт города Москвы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601233234.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси из предмета, похожего на пневматический пистолет, задержали в Москве
, он вместе с женщиной отказался платить за поездку, сообщается на сайте "МВД Медиа"
.
По данным МВД, столичный таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. Затем он довез мужчину и женщину до места назначения и сообщил им стоимость поездки, однако, пассажиры платить отказались. В результате конфликта клиенты вышли из машины.
"Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стекла передней и задней левой двери ... сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят", - говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что следователи отдела МВД России по району Аэропорт города Москвы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемый заключен под стражу.