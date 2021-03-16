https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html

Британия подтвердила планы увеличить ядерный потенциал

Британия подтвердила планы увеличить ядерный потенциал

Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:42

2021-03-16T14:42

2021-03-16T15:45

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.Британия заявила и о намерении увеличить количество боеголовок до 260."В 2010 году правительство заявило о намерении к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. Однако с учетом изменений в сфере безопасности, включая растущий спектр технологических и доктринальных угроз, такое больше невозможно. Британия нарастит ядерный арсенал до уровня не более 260 боеголовок", - отмечается в документе.В настоящий момент четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident - единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Каждая подлодка оснащена ракетами с 40 термоядерными боеголовками, все четыре лодки базируются в районе Глазго.

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html

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великобритания, в мире