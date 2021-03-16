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В России выявили "южноафриканский" штамм коронавируса
В России выявили "южноафриканский" штамм коронавируса
На территории России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:32
2021-03-16T10:32
2021-03-16T13:03
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На территории России обнаружили "южноафриканский" штамм коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Как уточняет ведомство, специалисты зафиксировали два изолята, относящихся к этому варианту, также в 28 случаях обнаружили "британский" штамм и в 16 — другие мутации.Также добавляется, что на территории страны не зафиксировали бразильский вариант вируса.Десятого марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России на тот момент не было образца "южноафриканского" штамма.Повышенная заразностьРанее во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что штамм коронавируса из Южной Африки обладает большей заразностью, чем первоначальный вариант коронавирусной инфекции.Однако глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, что это не влияет на тяжесть течения заболевания.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425626.html
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз