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Гинцбург: Россия уже произвела 10 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Гинцбург: Россия уже произвела 10 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" уже произведено. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:36
2021-03-16T14:34
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" уже произведено."Количество произведенного вакцинного препарата - это уже превышает порядка 10 миллионов доз", - сказал он на брифинге.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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Гинцбург: Россия уже произвела 10 миллионов доз вакцины "Спутник V"

13:36 16.03.2021 (обновлено: 14:34 16.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" уже произведено.
"Количество произведенного вакцинного препарата - это уже превышает порядка 10 миллионов доз", - сказал он на брифинге.
Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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