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В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за рецидивы пьяного вождения
В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за рецидивы пьяного вождения
Предложение увеличить с двух до трёх лет лишения свободы наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде необходимо поддержать, но одними запретительными РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:53
2021-03-16T12:00
александр башкин
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предложение увеличить с двух до трёх лет лишения свободы наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде необходимо поддержать, но одними запретительными мерами ситуацию изменить не удастся, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трех лет. Отмечается, что такие поправки к УК РФ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным газеты, в МВД изменения объясняют тем, что существующие сейчас санкции не дают эффекта, люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это."Эта мера хоть и вынужденная, но абсолютно оправданная: специалисты уже хватаются за голову от статистики по рецидивам вождения в пьяном состоянии", - заявил Башкин РИА Новости.Он напомнил, что с момента предыдущего ужесточения наказания за повторное вождение в нетрезвом виде прошло уже около пяти лет, и этот срок дал печальную статистику: сначала число таких случаев пошло на убыль, но затем оно вновь стало расти."Поэтому считаю, что наказание снова необходимо ужесточить - цена вопроса здесь слишком высока", - сказал сенатор.Вместе с тем он отметил, что одними запретительными мерами и наказаниями ситуацию переломить не удастся."Одного ужесточения наказания недостаточно, вместе с ним должны идти профилактические меры, социальная реклама, разъяснения на всех уровнях", - убеждён Башкин.
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александр башкин, совет федерации рф, общество

В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за рецидивы пьяного вождения

11:53 16.03.2021 (обновлено: 12:00 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предложение увеличить с двух до трёх лет лишения свободы наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде необходимо поддержать, но одними запретительными мерами ситуацию изменить не удастся, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде планируют увеличить в России с двух до трех лет. Отмечается, что такие поправки к УК РФ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным газеты, в МВД изменения объясняют тем, что существующие сейчас санкции не дают эффекта, люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это.
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"Эта мера хоть и вынужденная, но абсолютно оправданная: специалисты уже хватаются за голову от статистики по рецидивам вождения в пьяном состоянии", - заявил Башкин РИА Новости.
Он напомнил, что с момента предыдущего ужесточения наказания за повторное вождение в нетрезвом виде прошло уже около пяти лет, и этот срок дал печальную статистику: сначала число таких случаев пошло на убыль, но затем оно вновь стало расти.
"Поэтому считаю, что наказание снова необходимо ужесточить - цена вопроса здесь слишком высока", - сказал сенатор.
Вместе с тем он отметил, что одними запретительными мерами и наказаниями ситуацию переломить не удастся.
"Одного ужесточения наказания недостаточно, вместе с ним должны идти профилактические меры, социальная реклама, разъяснения на всех уровнях", - убеждён Башкин.
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Александр БашкинСовет Федерации РФОбщество
 
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