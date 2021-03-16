https://ria.ru/20210316/sotsseti-1601423184.html

Аксенов выступил за создание отечественных соцсетей

Аксенов выступил за создание отечественных соцсетей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости создания отечественных информационных платформ, в том числе социальных сетей. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:56

2021-03-16T09:56

2021-03-16T11:11

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости создания отечественных информационных платформ, в том числе социальных сетей."Надо создавать отечественные информационные платформы. В этой сфере должно быть максимальное импортозамещение, как в ОПК (оборонно-промышленный комплекс). Уверен, эта задача будет решена", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.По его мнению, контролируемые западными корпорациями соцсети приносят больше вреда для общества, чем пользы."Соцсети фактически используются как оружие, как инструмент геополитики, для манипуляций сознанием людей и дезинформации, для разжигания ненависти, цензуры и борьбы с инакомыслием. Наглядный пример – блокировка по надуманным причинам или вообще без объяснений каналов российских СМИ, в том числе ТРК "Крым", - сказал Аксенов.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210316/aksenov-1601419374.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), общество