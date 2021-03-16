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В Раде хотят расторгнуть соглашение с Россией о пребывании флота в Крыму
В Раде хотят расторгнуть соглашение с Россией о пребывании флота в Крыму
Верховной раде Украины предлагают денонсировать соглашение с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанное в 2010 году в РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:12
2021-03-16T20:22
россия
алексей данилов
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Верховной раде Украины предлагают денонсировать соглашение с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанное в 2010 году в Харькове. Соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений". Против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена".Документом предлагается кабмину уведомить Российскую Федерацию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины."Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", — говорится в документе.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
https://ria.ru/20210316/obyski-1601536275.html
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россия, алексей данилов, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде хотят расторгнуть соглашение с Россией о пребывании флота в Крыму

19:12 16.03.2021 (обновлено: 20:22 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Верховной раде Украины предлагают денонсировать соглашение с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, подписанное в 2010 году в Харькове. Соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений". Против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена".
Документом предлагается кабмину уведомить Российскую Федерацию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
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"Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", — говорится в документе.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
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