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В Сочи на горнолыжных курортах для студентов введены льготные тарифы
В Сочи на горнолыжных курортах для студентов введены льготные тарифы
В Сочи для студентов, отдыхающих на горнолыжных курортах, введены льготные тарифы, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:55
2021-03-16T17:55
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СОЧИ, 16 мар — РИА Новости. В Сочи для студентов, отдыхающих на горнолыжных курортах, введены льготные тарифы, сообщили в пресс-службе администрации курорта."Тарифы разработаны по инициативе главы города Алексея Копайгородского в рамках мероприятий, приуроченных к Году молодежи", — отметили чиновники.Так, курорт "Красная Поляна" предлагает скидку 25 процентов на дневные и вечерние ски-пассы."Такая льгота предоставляется студентам очной формы обучения до 25 лет включительно. Реализация студенческих ски-пассов осуществляется в кассе курорта по предъявлению студенческого билета и паспорта", — говорится в сообщении.В пресс-службе городской администрации уточняют, что на горнолыжном курорте "Роза Хутор" студентам также предлагаются ски-пассы на один день катания со скидкой 15 процентов. Для их получения необходимо заранее оформить именную студенческую карту в информационном центре курорта.
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скидки, роза хутор, отдых, новости - туризм, туризм, красная поляна, сочи

В Сочи на горнолыжных курортах для студентов введены льготные тарифы

17:55 16.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 16 мар — РИА Новости. В Сочи для студентов, отдыхающих на горнолыжных курортах, введены льготные тарифы, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
"Тарифы разработаны по инициативе главы города Алексея Копайгородского в рамках мероприятий, приуроченных к Году молодежи", — отметили чиновники.
Так, курорт "Красная Поляна" предлагает скидку 25 процентов на дневные и вечерние ски-пассы.
"Такая льгота предоставляется студентам очной формы обучения до 25 лет включительно. Реализация студенческих ски-пассов осуществляется в кассе курорта по предъявлению студенческого билета и паспорта", — говорится в сообщении.
В пресс-службе городской администрации уточняют, что на горнолыжном курорте "Роза Хутор" студентам также предлагаются ски-пассы на один день катания со скидкой 15 процентов. Для их получения необходимо заранее оформить именную студенческую карту в информационном центре курорта.
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