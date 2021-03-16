https://ria.ru/20210316/sochi-1601455116.html

В Сочи на горнолыжных курортах для студентов введены льготные тарифы

В Сочи на горнолыжных курортах для студентов введены льготные тарифы

В Сочи для студентов, отдыхающих на горнолыжных курортах, введены льготные тарифы, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:55

2021-03-16T17:55

2021-03-16T17:55

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СОЧИ, 16 мар — РИА Новости. В Сочи для студентов, отдыхающих на горнолыжных курортах, введены льготные тарифы, сообщили в пресс-службе администрации курорта."Тарифы разработаны по инициативе главы города Алексея Копайгородского в рамках мероприятий, приуроченных к Году молодежи", — отметили чиновники.Так, курорт "Красная Поляна" предлагает скидку 25 процентов на дневные и вечерние ски-пассы."Такая льгота предоставляется студентам очной формы обучения до 25 лет включительно. Реализация студенческих ски-пассов осуществляется в кассе курорта по предъявлению студенческого билета и паспорта", — говорится в сообщении.В пресс-службе городской администрации уточняют, что на горнолыжном курорте "Роза Хутор" студентам также предлагаются ски-пассы на один день катания со скидкой 15 процентов. Для их получения необходимо заранее оформить именную студенческую карту в информационном центре курорта.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

красная поляна

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скидки, роза хутор, отдых, новости - туризм, туризм, красная поляна, сочи