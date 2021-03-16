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В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:16
2021-03-16T04:20
россия
умвд рф
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области.Местное издание Sakhalin.info сообщило, что собаки с разницей в полчаса в одном районе напали на двух мальчиков из одной семьи. От младшего псов отогнал очевидец, у ребенка - многочисленные укусы на руках, ноге и щеке. Старшего брата собака укусила за ногу."Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка", - сказал собеседник.По его словам, два мальчика проходят лечение дома.
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россия, умвд рф, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков

04:16 16.03.2021 (обновлено: 04:20 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья НаймушинНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области.
Местное издание Sakhalin.info сообщило, что собаки с разницей в полчаса в одном районе напали на двух мальчиков из одной семьи. От младшего псов отогнал очевидец, у ребенка - многочисленные укусы на руках, ноге и щеке. Старшего брата собака укусила за ногу.
"Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка", - сказал собеседник.
По его словам, два мальчика проходят лечение дома.
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