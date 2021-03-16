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В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков

В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков

Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T04:16

2021-03-16T04:16

2021-03-16T04:20

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умвд рф

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – РИА Новости. Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области.Местное издание Sakhalin.info сообщило, что собаки с разницей в полчаса в одном районе напали на двух мальчиков из одной семьи. От младшего псов отогнал очевидец, у ребенка - многочисленные укусы на руках, ноге и щеке. Старшего брата собака укусила за ногу."Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка", - сказал собеседник.По его словам, два мальчика проходят лечение дома.

https://ria.ru/20210315/ovcharka-1601397905.html

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2021

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россия, умвд рф, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия