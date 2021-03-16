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Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:52
2021-03-16T14:52
2021-03-16T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.Он уточнил, что после второй дозы вакцины у человека возникает высокий иммунный ответ, а также образуется большое количество "клеток памяти", которые в короткий срок при встрече с патогеном нарабатывают необходимое количество защитных антител."Спутник V" — препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его разработали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sputnik-1601471432.html
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций