https://ria.ru/20210316/smertnost-1601484801.html

Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"

Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:52

2021-03-16T14:52

2021-03-16T15:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.Он уточнил, что после второй дозы вакцины у человека возникает высокий иммунный ответ, а также образуется большое количество "клеток памяти", которые в короткий срок при встрече с патогеном нарабатывают необходимое количество защитных антител."Спутник V" — препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его разработали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sputnik-1601471432.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций