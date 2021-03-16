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Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:52
2021-03-16T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.Он уточнил, что после второй дозы вакцины у человека возникает высокий иммунный ответ, а также образуется большое количество "клеток памяти", которые в короткий срок при встрече с патогеном нарабатывают необходимое количество защитных антител."Спутник V" — препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его разработали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций

Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации "Спутником V"

14:52 16.03.2021 (обновлено: 15:23 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов от COVID-19 у привившихся вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.
"Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных случаях, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Они все были защищены", — подчеркнул специалист.
Он уточнил, что после второй дозы вакцины у человека возникает высокий иммунный ответ, а также образуется большое количество "клеток памяти", которые в короткий срок при встрече с патогеном нарабатывают необходимое количество защитных антител.
"Спутник V" — препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его разработали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестиций
 
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