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В Москву прилетели скворцы, предвещающие скорую весну
В Москву прилетели скворцы, предвещающие скорую весну
Вестники весны - скворцы прилетели в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:11
2021-03-16T14:16
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вестники весны - скворцы прилетели в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Несмотря на то, что весна задерживается, временами еще идет снег, на днях специалисты Мосприроды увидели скворцов. Пословица говорит: видишь скворца – знать, весна у крыльца. Действительно, эти птицы прилетают одними из первых. Скворцы были отмечены специалистами в 19 и 22 кварталах природно-исторического парка "Битцевский лес", - говорится в сообщении.Отмечается, что первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, а самки присоединяются к ним чуть позже. Первые весенние дни в непогоду очень сложны для перелетных птиц. Если будет холодно и они не найдут себе корма, то могут откочевать обратно на юг, чтобы снова вернуться при улучшении погоды. Проблемы с кормом могут возникать из-за толстого слоя снега и отсутствия проталин, на которых скворцы могут добывать насекомых. В южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелётными птицами и ежегодно мигрируют на юг Европы, север Африки или в Индию.
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мосприрода, москва, общество

В Москву прилетели скворцы, предвещающие скорую весну

14:11 16.03.2021 (обновлено: 14:16 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоСкворец
Скворец - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вестники весны - скворцы прилетели в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Несмотря на то, что весна задерживается, временами еще идет снег, на днях специалисты Мосприроды увидели скворцов. Пословица говорит: видишь скворца – знать, весна у крыльца. Действительно, эти птицы прилетают одними из первых. Скворцы были отмечены специалистами в 19 и 22 кварталах природно-исторического парка "Битцевский лес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, а самки присоединяются к ним чуть позже. Первые весенние дни в непогоду очень сложны для перелетных птиц. Если будет холодно и они не найдут себе корма, то могут откочевать обратно на юг, чтобы снова вернуться при улучшении погоды. Проблемы с кормом могут возникать из-за толстого слоя снега и отсутствия проталин, на которых скворцы могут добывать насекомых. В южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелётными птицами и ежегодно мигрируют на юг Европы, север Африки или в Индию.
 
МосприродаМоскваОбщество
 
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