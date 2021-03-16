https://ria.ru/20210316/skvorets-1601474032.html

В Москву прилетели скворцы, предвещающие скорую весну

В Москву прилетели скворцы, предвещающие скорую весну

Вестники весны - скворцы прилетели в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:11

2021-03-16T14:11

2021-03-16T14:16

мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вестники весны - скворцы прилетели в Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Несмотря на то, что весна задерживается, временами еще идет снег, на днях специалисты Мосприроды увидели скворцов. Пословица говорит: видишь скворца – знать, весна у крыльца. Действительно, эти птицы прилетают одними из первых. Скворцы были отмечены специалистами в 19 и 22 кварталах природно-исторического парка "Битцевский лес", - говорится в сообщении.Отмечается, что первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд, а самки присоединяются к ним чуть позже. Первые весенние дни в непогоду очень сложны для перелетных птиц. Если будет холодно и они не найдут себе корма, то могут откочевать обратно на юг, чтобы снова вернуться при улучшении погоды. Проблемы с кормом могут возникать из-за толстого слоя снега и отсутствия проталин, на которых скворцы могут добывать насекомых. В южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелётными птицами и ежегодно мигрируют на юг Европы, север Африки или в Индию.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество