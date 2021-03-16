Россия перейдет на единую "космическую" систему координат
10:33 16.03.2021 (обновлено: 11:07 16.03.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой РоскартографииГенеральный директор Роскартографии Сергей Карутин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскартографии
"У нас сейчас в стране действуют две актуальные системы: та, которая используется для космических полетов и различных задач в глобальном масштабе – параметры Земли ПЗ-90.11 (2011 года), и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которая используется для социально-экономических задач. Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года", - рассказал он.
ГГСК-2011 была создана в 2011 году как единая государственная система координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ. Она сменила собой систему координат 1995 года (СК-95) и 1942 года (СК-42).
ПЗ-90 в редакции 2011 года - это система геодезических параметров, включающая фундаментальные геодезические постоянные, параметры эллипсоида Земли, гравитационного поля планеты, геоцентрическую систему координат и параметры для ее связи с другими системами координат. Система используется для обеспечения орбитальных полетов и работы российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и, соответственно, ее потребителей.
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Обе системы утверждены постановлением правительства в 2012 году. ГГСК-2021 для геодезических и картографических работ, а ПЗ-90.11 - для геодезического обеспечения орбитальных полётов и решения навигационных задач.
Роскартография составляет и поддерживает государственную геодезическую систему координат.