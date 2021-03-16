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Россия перейдет на единую "космическую" систему координат
Россия перейдет на единую "космическую" систему координат
Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:33
2021-03-16T11:07
земля
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин."У нас сейчас в стране действуют две актуальные системы: та, которая используется для космических полетов и различных задач в глобальном масштабе – параметры Земли ПЗ-90.11 (2011 года), и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которая используется для социально-экономических задач. Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года", - рассказал он.ГГСК-2011 была создана в 2011 году как единая государственная система координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ. Она сменила собой систему координат 1995 года (СК-95) и 1942 года (СК-42).ПЗ-90 в редакции 2011 года - это система геодезических параметров, включающая фундаментальные геодезические постоянные, параметры эллипсоида Земли, гравитационного поля планеты, геоцентрическую систему координат и параметры для ее связи с другими системами координат. Система используется для обеспечения орбитальных полетов и работы российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и, соответственно, ее потребителей.Обе системы утверждены постановлением правительства в 2012 году. ГГСК-2021 для геодезических и картографических работ, а ПЗ-90.11 - для геодезического обеспечения орбитальных полётов и решения навигационных задач.Роскартография составляет и поддерживает государственную геодезическую систему координат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210316/karta-1601402538.html
https://ria.ru/20201127/rossiya-1586590133.html
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земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

Россия перейдет на единую "космическую" систему координат

10:33 16.03.2021 (обновлено: 11:07 16.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой РоскартографииГенеральный директор Роскартографии Сергей Карутин
Генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Роскартографии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин.
"У нас сейчас в стране действуют две актуальные системы: та, которая используется для космических полетов и различных задач в глобальном масштабе – параметры Земли ПЗ-90.11 (2011 года), и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которая используется для социально-экономических задач. Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года", - рассказал он.
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ГГСК-2011 была создана в 2011 году как единая государственная система координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ. Она сменила собой систему координат 1995 года (СК-95) и 1942 года (СК-42).
ПЗ-90 в редакции 2011 года - это система геодезических параметров, включающая фундаментальные геодезические постоянные, параметры эллипсоида Земли, гравитационного поля планеты, геоцентрическую систему координат и параметры для ее связи с другими системами координат. Система используется для обеспечения орбитальных полетов и работы российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и, соответственно, ее потребителей.
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Роскартография составляет и поддерживает государственную геодезическую систему координат.
Читайте полный текст интервью >>>
 
ЗемляГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
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