https://ria.ru/20210316/siriya-1601457142.html

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии

В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии

У России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие там продолжается, хотя в тех районах, где оно идет, ситуация остается непростой, заявил... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:54

2021-03-16T12:54

2021-03-16T12:54

война в сирии

дмитрий песков

турция

сирия

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. У России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие там продолжается, хотя в тех районах, где оно идет, ситуация остается непростой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, российские военные весьма тесно взаимодействуют с турецкими коллегами в Сирии на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами двух стран."Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма непростой, там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализовать ситуацию, но тем не менее взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по Сирии", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210315/siriya-1601381628.html

турция

сирия

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дмитрий песков, турция, сирия, в мире