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Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
Государственная Дума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:34
2021-03-16T14:04
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Государственная Дума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.В соответствии с законопроектом, штраф за продажу гаджетов без российских программ для должностных лиц может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.Предполагается, что закон должен вступит в силу с 1 июля 2021 года.В декабре прошлого года в России приняли закон, запрещающий продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта. В перечень одобренных приложений вошли популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.
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россия, госдума рф, технологии

Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

13:34 16.03.2021 (обновлено: 14:04 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Государственная Дума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.
Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в июле 2019 года. Изменения предлагаются в статью 14.8 КоАП.
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В соответствии с законопроектом, штраф за продажу гаджетов без российских программ для должностных лиц может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.
Предполагается, что закон должен вступит в силу с 1 июля 2021 года.
В декабре прошлого года в России приняли закон, запрещающий продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта. В перечень одобренных приложений вошли популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.
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