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https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html
США анонсировали санкции против России из-за "вмешательства в выборы"
США анонсировали санкции против России из-за "вмешательства в выборы"
В рассекреченном докладе американской разведки говорится о введении новых антироссийских санкций из-за "вмешательства Москвы" в прошедшие президентские выборы. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-16T23:25
2021-03-17T01:39
дональд трамп
джо байден
москва
куба
хезболла
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. В рассекреченном докладе американской разведки говорится о введении новых антироссийских санкций из-за "вмешательства Москвы" в прошедшие президентские выборы.Разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джо Байдену и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Как утверждается в документе, эти операции якобы провела "группа российских правительственных организаций".В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, также названы Иран, "Хезболла" и Куба. Китай при этом мог не предпринимать активных действий в этом направлении."После рассмотрения данных заключений и доклада &lt;…&gt; министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США", — сказано в докладе.Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут наложить ограничения."Продолжается рассмотрение по (кибервзлому. — Прим. ред.) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских. — Прим. ред.) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным", — заявила Псаки журналистам.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html
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дональд трамп, джо байден, москва, куба, хезболла, сша, в мире

США анонсировали санкции против России из-за "вмешательства в выборы"

23:25 16.03.2021 (обновлено: 01:39 17.03.2021)
 
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Jon Elswick
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. В рассекреченном докладе американской разведки говорится о введении новых антироссийских санкций из-за "вмешательства Москвы" в прошедшие президентские выборы.
Разведсообщество обвинило Россию в попытках помешать Джо Байдену и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Как утверждается в документе, эти операции якобы провела "группа российских правительственных организаций".
В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, также названы Иран, "Хезболла" и Куба. Китай при этом мог не предпринимать активных действий в этом направлении.
"После рассмотрения данных заключений и доклада <…> министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США", — сказано в докладе.
Люди на площади Black Lives Matter Plaza во время празднования победы избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут наложить ограничения.
"Продолжается рассмотрение по (кибервзлому. — Прим. ред.) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских. — Прим. ред.) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным", — заявила Псаки журналистам.
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 02:03
Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
 
Дональд ТрампДжо БайденМоскваКубаХезболлаСШАВ мире
 
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