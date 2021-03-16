https://ria.ru/20210316/sakura-1601429968.html

Остановись, мгновенье: цветение сакуры в Японии

Остановись, мгновенье: цветение сакуры в Японии

В Японии распустилась сакура. К цветку, хрупкая красота которого напоминает об эфемерности жизни, отношение здесь особое. Символ Страны восходящего солнца — в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:05

2021-03-16T13:05

2021-03-16T13:08

вишня

токио

весна

фото

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В Японии распустилась сакура. К цветку, хрупкая красота которого напоминает об эфемерности жизни, отношение здесь особое. Символ Страны восходящего солнца — в фотоленте Ria.ru.

токио

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вишня, токио, весна, фото, фото