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Остановись, мгновенье: цветение сакуры в Японии
Остановись, мгновенье: цветение сакуры в Японии
В Японии распустилась сакура. К цветку, хрупкая красота которого напоминает об эфемерности жизни, отношение здесь особое. Символ Страны восходящего солнца — в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:05
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вишня
токио
весна
фото
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В Японии распустилась сакура. К цветку, хрупкая красота которого напоминает об эфемерности жизни, отношение здесь особое. Символ Страны восходящего солнца — в фотоленте Ria.ru.
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вишня, токио, весна, фото, фото

Остановись, мгновенье: цветение сакуры в Японии

13:05 16.03.2021 (обновлено: 13:08 16.03.2021)
 
Читать ria.ru в
В Японии распустилась сакура. К цветку, хрупкая красота которого напоминает об эфемерности жизни, отношение здесь особое. Символ Страны восходящего солнца — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Первая в этом году сакура распустилась в префектуре Хиросима, причем начало цветения оказалось самым ранним за все время наблюдений с 1953 года.

Цветение сакуры в Токио, 14 марта 2021
1 из 10

Первая в этом году сакура распустилась в префектуре Хиросима, причем начало цветения оказалось самым ранним за все время наблюдений с 1953 года.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
© AFP 2021 / Charly Triballeau

Затем о распустившихся бутонах доложила и префектура Фукуока, здесь раннее цветение тоже побило все рекорды.

Девушка фотографирует цветущую сакуру в Токио, Япония
2 из 10

Затем о распустившихся бутонах доложила и префектура Фукуока, здесь раннее цветение тоже побило все рекорды.

© AFP 2021 / Charly Triballeau
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

О начале цветения сакуры по традиции "отчитывается" каждый регион Японии.

Цветущая сакура в Токио, Япония
3 из 10

О начале цветения сакуры по традиции "отчитывается" каждый регион Японии.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
© AP Photo / Eugene Hoshiko

"Сакурный фронт" идет с юга на север, за его продвижением следит вся страна.

Цветущая сакура в Токио, Япония
4 из 10

"Сакурный фронт" идет с юга на север, за его продвижением следит вся страна.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AFP 2021 / Charly Triballeau

Отчеты и прогнозы о цветении становятся частью прогнозов погоды.

Женщина проезжает мимо предупреждения не трогать цветки сакуры в парке в Токио
5 из 10

Отчеты и прогнозы о цветении становятся частью прогнозов погоды.

© AFP 2021 / Charly Triballeau
© AP Photo / Koji Sasahara

Любование сакурой — японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю-две, прогнозы помогают максимально насладится зрелищем.

Цветение сакуры в Токио
6 из 10

Любование сакурой — японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю-две, прогнозы помогают максимально насладится зрелищем.

© AP Photo / Koji Sasahara
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Обычно на время цветения жители выходят на улицы, устраивают пикники с семьями, друзьями и сослуживцами.

Цветение сакуры в Токио
7 из 10

Обычно на время цветения жители выходят на улицы, устраивают пикники с семьями, друзьями и сослуживцами.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Однако вторую весну подряд планы любителей собираться на природе нарушает коронавирус.

Цветущая сакура в Токио, Япония
8 из 10

Однако вторую весну подряд планы любителей собираться на природе нарушает коронавирус.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

В прошлом году массовое посещение парков во время цветения сакуры в Токио привело к резкому скачку заболеваний коронавирусной инфекцией.

Цветение сакуры в Токио
9 из 10

В прошлом году массовое посещение парков во время цветения сакуры в Токио привело к резкому скачку заболеваний коронавирусной инфекцией.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На сей раз администрация парка Уэно — одного из самых популярных в Токио мест любования сакурой — до начала появления бутонов огородила газоны.

Цветение сакуры в Токио
10 из 10

На сей раз администрация парка Уэно — одного из самых популярных в Токио мест любования сакурой — до начала появления бутонов огородила газоны.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
ВишняТокиоВеснаФото
 
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