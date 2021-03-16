Остановись, мгновенье: цветение сакуры в Японии
Первая в этом году сакура распустилась в префектуре Хиросима, причем начало цветения оказалось самым ранним за все время наблюдений с 1953 года.
Первая в этом году сакура распустилась в префектуре Хиросима, причем начало цветения оказалось самым ранним за все время наблюдений с 1953 года.
Затем о распустившихся бутонах доложила и префектура Фукуока, здесь раннее цветение тоже побило все рекорды.
Затем о распустившихся бутонах доложила и префектура Фукуока, здесь раннее цветение тоже побило все рекорды.
О начале цветения сакуры по традиции "отчитывается" каждый регион Японии.
"Сакурный фронт" идет с юга на север, за его продвижением следит вся страна.
"Сакурный фронт" идет с юга на север, за его продвижением следит вся страна.
Отчеты и прогнозы о цветении становятся частью прогнозов погоды.
Любование сакурой — японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю-две, прогнозы помогают максимально насладится зрелищем.
Любование сакурой — японский обычай, и поскольку цветение длится всего неделю-две, прогнозы помогают максимально насладится зрелищем.
Обычно на время цветения жители выходят на улицы, устраивают пикники с семьями, друзьями и сослуживцами.
Обычно на время цветения жители выходят на улицы, устраивают пикники с семьями, друзьями и сослуживцами.
Однако вторую весну подряд планы любителей собираться на природе нарушает коронавирус.
Однако вторую весну подряд планы любителей собираться на природе нарушает коронавирус.
В прошлом году массовое посещение парков во время цветения сакуры в Токио привело к резкому скачку заболеваний коронавирусной инфекцией.
В прошлом году массовое посещение парков во время цветения сакуры в Токио привело к резкому скачку заболеваний коронавирусной инфекцией.
На сей раз администрация парка Уэно — одного из самых популярных в Токио мест любования сакурой — до начала появления бутонов огородила газоны.
На сей раз администрация парка Уэно — одного из самых популярных в Токио мест любования сакурой — до начала появления бутонов огородила газоны.