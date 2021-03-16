https://ria.ru/20210316/rubl-1601389907.html

Финансист назвал способы заработать на растущем рубле

Финансист назвал способы заработать на растущем рубле

Прежде чем вложиться в рубль в момент роста, нужно определить причины его укрепления, проанализировать, как долго национальная валюта будет расти, и только... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T01:33

2021-03-16T01:33

2021-03-16T01:33

анна харченко

россия

цены на нефть

рубль

деньги

общество

экономика

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Названы способы заработать на растущем рубле

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Прежде чем вложиться в рубль в момент роста, нужно определить причины его укрепления, проанализировать, как долго национальная валюта будет расти, и только потом, оценив риски, искать способы заработка, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Она напомнила, что сейчас на рубль влияет ослабление рисков санкций и растущая нефть. Если ориентироваться на текущую цену нефти как хотя бы среднесрочную, то можно, по словам Харченко, обратить внимание на акции российских нефтяных компаний. В этом случае можно заработать на росте курсовой стоимости и на дивидендах.Еще один способ – инвестировать в государственные облигации и корпоративные долги российских компаний. Они менее доходны, чем акции, но принесут больше, чем банковский депозит. Можно еще купить иностранную валюту, в частности, доллар и евро.Дополнительно увеличить доходность портфеля поможет индивидуальный инвестиционный счет – он гарантирует вам доходность 13 процентов, если вы ранее платили такой НДФЛ из своих доходов. Если воспользоваться предложенной программой, то даже самые консервативные вложения, например, ОФЗ, обеспечат доходность более 18 процентов, отметила Харченко.

https://ria.ru/20210315/izbavlenie-1601040461.html

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анна харченко, россия, цены на нефть, рубль, деньги, общество, экономика