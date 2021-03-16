https://ria.ru/20210316/rossiya-1601457730.html

В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России

В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава РФ,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:57

2021-03-16T12:57

2021-03-16T12:57

россия

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_87:369:3072:2048_1920x0_80_0_0_70e5326d418dd13e5c840cf99b49f347.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава РФ, поскольку это нарушение основного закона страны."Это будет, является нарушением основного закона Российской Федерации... Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие действия предприняли бы федеральные российские власти в случае проведения референдума по выходу из состава РФ части страны.

https://ria.ru/20210316/krym-1601456720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, политика