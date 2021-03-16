https://ria.ru/20210316/rossiya-1601457730.html
В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава РФ,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:57
2021-03-16T12:57
2021-03-16T12:57
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава РФ, поскольку это нарушение основного закона страны."Это будет, является нарушением основного закона Российской Федерации... Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие действия предприняли бы федеральные российские власти в случае проведения референдума по выходу из состава РФ части страны.
https://ria.ru/20210316/krym-1601456720.html
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