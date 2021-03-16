https://ria.ru/20210316/roskosmos-1601441585.html
США недооценивают технический потенциал "Роскосмоса", заявил Рогозин
США недооценивают технический потенциал "Роскосмоса", заявил Рогозин
2021-03-16T11:40
2021-03-16T11:40
2021-03-16T13:12
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
китай
аделаида
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США, не предложив России равноправное партнерство в создании международной окололунной станции Gateway, недооценили технический потенциал "Роскосмоса", заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин."Примерно то же самое было восемь-десять лет назад, когда в США недооценили наш потенциал и волю восстановить российский оборонно-промышленный комплекс и в кратчайшие сроки перевооружить нашу армию", — добавил он.По словам чиновника, "Роскосмос" предлагал НАСА разные варианты, чтобы увеличить роль России в проекте, но "ответа по существу" не получил. Поэтому Россия стала сотрудничать с Китаем.Рогозин не исключил, что Россия может вернуться в проект Gateway, если ей предложат достойные условия.В 2017 году Роскосмос" и НАСА подписали заявление о создании окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (впоследствии просто Gateway). Международные партнеры разделили ответственность. Россия получила квоту на создание модуля из двух отсеков для выходов в открытый космос. Кроме того, стыковочные узлы и шлюзы должны были быть сделаны по российским стандартам, однако в дальнейшем от этого отказались.Спустя некоторое время Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект он назвал американоцентричным.В марте 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной научной лунной станции. Это комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Рогозин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина открыто для международного участия.
https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html
https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html
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Кадры запуска российского космического аппарата "Арктика-М" с космодрома Байконур
Кадры запуска российского космического аппарата "Арктика-М" с космодрома Байконур
2021-03-16T11:40
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космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, китай, аделаида, сша
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США
, не предложив России равноправное партнерство в создании международной окололунной станции Gateway, недооценили технический потенциал "Роскосмоса
", заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин
.
"Примерно то же самое было восемь-десять лет назад, когда в США недооценили наш потенциал и волю восстановить российский оборонно-промышленный комплекс и в кратчайшие сроки перевооружить нашу армию", — добавил он.
По словам чиновника, "Роскосмос" предлагал НАСА разные варианты, чтобы увеличить роль России в проекте, но "ответа по существу" не получил. Поэтому Россия стала сотрудничать с Китаем.
Рогозин не исключил, что Россия может вернуться в проект Gateway, если ей предложат достойные условия.
"Это зависит от способности наших американских коллег предложить действительно равноправные условия сотрудничества. Но в любом случае необходимо обсуждать единые технические стандарты для возможности стыковки нашего корабля "Орел" с Gateway. Это может понадобиться", — отметил руководитель госкорпорации.
В 2017 году Роскосмос" и НАСА подписали заявление о создании окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (впоследствии просто Gateway). Международные партнеры разделили ответственность. Россия получила квоту на создание модуля из двух отсеков для выходов в открытый космос. Кроме того, стыковочные узлы и шлюзы должны были быть сделаны по российским стандартам, однако в дальнейшем от этого отказались.
Спустя некоторое время Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект он назвал американоцентричным.
В марте 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной научной лунной станции. Это комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны
. Рогозин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина открыто для международного участия.