https://ria.ru/20210316/razorenie-1601495979.html

В Великобритании заявили о "разорении" из-за американских истребителей

В Великобритании заявили о "разорении" из-за американских истребителей

Американские истребители пятого поколения F-35B Lightning ll разоряют Министерство обороны Великобритании, заявил экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:45

2021-03-16T15:45

2021-03-16T16:10

f-35

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35B Lightning ll разоряют Министерство обороны Великобритании, заявил экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны генерал Ричард Даннат.По его подсчетам, один самолет обойдется Лондону в 80 миллионов фунтов стерлингов, а час его эксплуатации стоит 90 тысяч фунтов.Даннат считает, что такие расходы "исказят оборонный бюджет на десятилетия", а проигравшими останутся Сухопутные войска Великобритании.Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководство ВВС, как утверждает издание, признало, что не сможет компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.

https://ria.ru/20210310/nora-1600630309.html

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f-35, великобритания, сша, в мире