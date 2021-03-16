В Великобритании заявили о "разорении" из-за американских истребителей
15:45 16.03.2021 (обновлено: 16:10 16.03.2021)
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeАмериканский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35B Lightning ll разоряют Министерство обороны Великобритании, заявил экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны генерал Ричард Даннат.
По его подсчетам, один самолет обойдется Лондону в 80 миллионов фунтов стерлингов, а час его эксплуатации стоит 90 тысяч фунтов.
"Стоимость их (истребителей. — Прим. ред.) настолько высока, что даже ВВС США начинают искать более дешевый боевой самолет", — цитирует военного The Mirror.
Даннат считает, что такие расходы "исказят оборонный бюджет на десятилетия", а проигравшими останутся Сухопутные войска Великобритании.
Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководство ВВС, как утверждает издание, признало, что не сможет компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.
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