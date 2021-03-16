https://ria.ru/20210316/rak-1601536437.html

Ученые определили, как образ жизни связан с риском развития рака

Ученые определили, как образ жизни связан с риском развития рака

В результате обсервационного исследования, проведенного в клиниках США и Нидерландов, ученые-медики пришли к выводу, что здоровый образ жизни способствует... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:00

2021-03-16T21:00

2021-03-16T22:12

наука

рак

здоровье

нидерланды

сша

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В результате обсервационного исследования, проведенного в клиниках США и Нидерландов, ученые-медики пришли к выводу, что здоровый образ жизни способствует снижению риска не только сердечно-сосудистых, но и онкологических заболеваний. Статья опубликована в журнале JACC: CardioOncology.Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и других медицинских центров в Соединенных Штатах и ​​Нидерландах проанализировали данные 20 305 участников двух крупных долгосрочных исследований здоровья: Фрамингемского исследования сердца и PREVEND. Первое проводится с 1948 года среди медицинских работников из больниц и университетов Большого Бостона и сейчас проходит в третьем поколении участников. Второе включает ряд исследований терминальной стадии почечных и сосудистых заболеваний.В данных обоих проектов содержатся сведения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые присутствовали у участников на входе в исследование, среди которых: ожирение, диабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, десятилетний показатель атеросклероза сосудов (ASCVD), диагностические маркеры — уровень натрийуретических пептидов и сердечных тропонинов, а также оценка сердечно-сосудистой системы в целом в течение всего периода наблюдений по программе Life's Simple 7, составленной Американской кардиологической ассоциацией (AHA). Кроме того, в обоих случаях фиксировались онкологические заболевания, выявленные у участников во время и после исследований, и общие сведения об их образе жизни.Исследователи обнаружили, что традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как возраст, пол и отношение к курению, также коррелируют с уровнем рака. Например, каждое пятипроцентное увеличение параметра ASCVD повышает риск развития рака на 16 процентов, а у участников с наивысшим уровнем натрийуретического пептида — маркера стресса сердца — риск развития рака на 40 процентов выше, чем у тех, у кого этот показатель в норме.Риск рака был самым низким среди участников, которые вели здоровый образ жизни, хотя многие из них еще до начала исследований имели в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, в том числе такие тяжелые, как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность. Если они соблюдали рекомендации AHA по контролю веса тела, артериального давления, уровней холестерина и сахара в крови, вели активный образ жизни и не курили, риск развития рака у них был минимальным."Мы обнаружили связь между здоровым для сердца образом жизни и более низким риском рака, — приводятся в пресс-релизе MGH слова руководителя исследования доктора медицины Эмили Лау (Emily Lau). — Верно и противоположное: менее здоровый для сердца образ жизни связан с более высоким риском рака. Однако в этом эпидемиологическом исследовании мы не можем доказать, что между этими показателями существует причинно-следственная связь".К формальным факторам, повышающим риск онкологических заболеваний, авторы относят пожилой возраст, мужской пол и курение в настоящее время или в прошлом.

https://ria.ru/20210312/zhiry-1600969572.html

https://ria.ru/20210303/rak-1599797080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье, нидерланды, сша