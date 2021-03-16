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В Кремле ожидают, что Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме
В Кремле ожидают, что Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме
В Кремле ожидают, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T20:55
2021-03-16T21:54
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Кремле ожидают, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня в очном формате. Мероприятие состоится в КВЦ "Экспофорум".В начале марта Песков заявлял, что глава государства собирается принять участие в ПМЭФ. В каких именно событиях — зависит от эпидемиологической обстановки. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "представить Питерский форум без участия главы государства невозможно".Как отметил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, иностранные участники заинтересованы в очном участии в форуме. Он добавил, что мероприятие проведут с соблюдением всех мер безопасности, введенных из-за распространения коронавируса.По словам Кобякова, сейчас формируют деловую программу форума. Сессии традиционно будут посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным темам и развитию технологий.Кроме того, на полях ПМЭФ, как ожидается, пройдут Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН и другие.В прошлом году ПМЭФ отменили из-за пандемии COVID-19.
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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин

В Кремле ожидают, что Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме

20:55 16.03.2021 (обновлено: 21:54 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Кремле ожидают, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня в очном формате. Мероприятие состоится в КВЦ "Экспофорум".
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума 2018 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 20:14
Иностранцы хотят очно участвовать в ПМЭФ, заявили в "Росконгрессе"
В начале марта Песков заявлял, что глава государства собирается принять участие в ПМЭФ. В каких именно событиях — зависит от эпидемиологической обстановки. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "представить Питерский форум без участия главы государства невозможно".
Как отметил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, иностранные участники заинтересованы в очном участии в форуме. Он добавил, что мероприятие проведут с соблюдением всех мер безопасности, введенных из-за распространения коронавируса.
По словам Кобякова, сейчас формируют деловую программу форума. Сессии традиционно будут посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным темам и развитию технологий.
Кроме того, на полях ПМЭФ, как ожидается, пройдут Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН и другие.
В прошлом году ПМЭФ отменили из-за пандемии COVID-19.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 03.06.2019
3 июня 2019, 12:32Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
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