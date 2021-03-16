https://ria.ru/20210316/putin-1601445991.html

Историю отношений народов надо изучать на основе фактов, считает Путин

Историю отношений народов надо изучать на основе фактов, считает Путин

Историю многовековых отношений российского, белорусского, украинского и польского народов надо анализировать на основе документально подтвержденных фактов,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:06

2021-03-16T12:06

2021-03-16T12:58

россия

российское историческое общество

федеральное архивное агентство (росархив)

владимир путин

андрей артизов

белоруссия

варшава

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Историю многовековых отношений российского, белорусского, украинского и польского народов надо анализировать на основе документально подтвержденных фактов, чтобы события прошлого не были предметом сознательного искажения и манипуляций, считает президент России Владимир Путин.Об этом говорится в приветствии организаторам и участникам открывшейся во вторник в Москве историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор".Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши. Приветствие главы государства на открытии выставки зачитал глава Росархива Андрей Артизов."Без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне", - отметил Путин.Что касается польско-советской войны, то, по словам Путина, руководство Польши видело своей задачей восстановление прежних границ Речи Посполитой, а вожди большевиков мечтали о мировой революции.Боям на подступах к Варшаве в августе 1920 года предшествовало наступление польской армии на Белорусскую и Украинскую советские республики, связанные с Советской Россией дружественными отношениями.К концу 1919 года польские войска захватили большую часть Белоруссии и всю Западную Украину и 7 мая 1920 года вместе с петлюровскими союзниками вступили в Киев. Договор, подписанный 18 марта 1921 года в Риге, затрагивал, в том числе, и территориальные вопросы, и в этом плане во многом был аналогом Версальского договора 1919 года, отметил президент."Сегодня мы видим, что тогдашний передел Европы, часто произвольное, несправедливое прочерчивание границ привели к усилению конфронтации между государствами, способствовали созданию условий для новой мировой войны", - указал Путин.Советская сторона была вынуждена согласиться с тем, что Польша получает половину территории нынешней Белоруссии и четверть современной Украины, добавил Путин."Передача белорусских и украинских земель в состав другого государства не отвечала сложившимся этническим, культурным, социальным реалиям, способствовала, с одной стороны, дискриминации местного населения, а с другой - активизации крайних националистических идей. Мы помним и о трагической судьбе попавших в плен красноармейцев, значительная часть которых погибла в польских лагерях", - отметил он."Очевидно, что необходим взвешенный, объективный анализ многовековых отношений российского, белорусского, украинского, литовского, польского народов на основе документально подтвержденных исторических фактов", - подчеркнул Путин.По его словам, нынешняя выставка - это еще один шаг к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого, "чтобы события столетней давности не были предметом сознательного искажения и манипуляций, не разделяли государства".Большой комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи.Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.

https://ria.ru/20210215/sng-1597530708.html

https://ria.ru/20201218/putin-1589882656.html

https://ria.ru/20210127/istoriya-1594757775.html

https://ria.ru/20200508/1571190190.html

россия

белоруссия

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россия, российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), владимир путин, андрей артизов, белоруссия, варшава, общество