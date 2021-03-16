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Китайцы предложили способы "проучить" Украину за "Мотор Сич"
Китайцы предложили способы "проучить" Украину за "Мотор Сич"
Китайские пользователи соцсетей прокомментировали намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", наполовину принадлежащий компаниям из КНР, и предложили РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:24
2021-03-16T18:08
мотор сич
китай
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китайские пользователи соцсетей прокомментировали намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", наполовину принадлежащий компаниям из КНР, и предложили способы наказать Киев."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.В конце января Киев ввел санкции против акционеров предприятия, в том числе четырех компаний из Китая. Последние обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов. Позднее стало известно, что украинский Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации вскоре планируют внести в Верховную раду.Один из китайских пользователей Sina Weibo счел планы СНБО признаком поражения Киева. Другой поинтересовался, представляют ли действия Украины заботу о кредите доверия государства — его собеседник заявил, что у стран Запада его попросту нет."Нарываются", — лаконично констатировал еще один читатель."С нетерпением ожидаю смены режима на Украине", — написал другой пользователь."Забирайте наши миллиарды долларов, лучше вообще ввести санкции, чтобы было удобнее конфисковать их", — заявил еще один читатель, поинтересовавшись, могут ли украинцы быть уверены, что США вечно будут их охранять.Zhouning1015 потребовал от Украины возместить ущерб Китаю.Еще один пользователь указал, что Киеву следует соблюдать международное право, а не только полагаться на Штаты.Его собеседница призвала "импортировать" в Китай украинские таланты."Оставьте Украине всю старую технику, и пусть ее национализируют на здоровье!" — написала она."Все очень просто, Китай и Россия должны вместе проучить Украину, тогда она сразу станет покладистой", — заявил другой читатель.Как добавил Guan_15872749061405, Украина не намерена выплачивать китайским бизнесменам компенсацию, вместо этого их могут объявить в розыск. Zmusic считает, что украинцев сбивают с толку. Однако, по мнению kouten, киевские власти действуют намеренно, чтобы обмануть китайцев. "Испуганные, но не думающие о добродетели украинцы — это просто группа варваров", — написал он. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html
https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html
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мотор сич, китай, сша, украина, в мире

Китайцы предложили способы "проучить" Украину за "Мотор Сич"

17:24 16.03.2021 (обновлено: 18:08 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкДвигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китайские пользователи соцсетей прокомментировали намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", наполовину принадлежащий компаниям из КНР, и предложили способы наказать Киев.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 15:30
Украину предупредили о "мощнейшем ударе" от Китая
В конце января Киев ввел санкции против акционеров предприятия, в том числе четырех компаний из Китая. Последние обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов. Позднее стало известно, что украинский Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации вскоре планируют внести в Верховную раду.
Один из китайских пользователей Sina Weibo счел планы СНБО признаком поражения Киева. Другой поинтересовался, представляют ли действия Украины заботу о кредите доверия государства — его собеседник заявил, что у стран Запада его попросту нет.
"Нарываются", — лаконично констатировал еще один читатель.
"С нетерпением ожидаю смены режима на Украине", — написал другой пользователь.
"Забирайте наши миллиарды долларов, лучше вообще ввести санкции, чтобы было удобнее конфисковать их", — заявил еще один читатель, поинтересовавшись, могут ли украинцы быть уверены, что США вечно будут их охранять.
Zhouning1015 потребовал от Украины возместить ущерб Китаю.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Родной завод: китайцы потребовали от Киева миллиарды за "Мотор Сич"
Еще один пользователь указал, что Киеву следует соблюдать международное право, а не только полагаться на Штаты.

"Может, назначить Украине лекарство китайской медицины? А то у нее болезнь ухудшилась, сложно лечить", — предложил другой читатель.

Его собеседница призвала "импортировать" в Китай украинские таланты.
"Оставьте Украине всю старую технику, и пусть ее национализируют на здоровье!" — написала она.
"Все очень просто, Китай и Россия должны вместе проучить Украину, тогда она сразу станет покладистой", — заявил другой читатель.
Как добавил Guan_15872749061405, Украина не намерена выплачивать китайским бизнесменам компенсацию, вместо этого их могут объявить в розыск.
Zmusic считает, что украинцев сбивают с толку. Однако, по мнению kouten, киевские власти действуют намеренно, чтобы обмануть китайцев.
"Испуганные, но не думающие о добродетели украинцы — это просто группа варваров", — написал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 04:28
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
 
Мотор СичКитайСШАУкраинаВ мире
 
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