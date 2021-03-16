https://ria.ru/20210316/prouchit-1601521325.html

Китайцы предложили способы "проучить" Украину за "Мотор Сич"

Китайцы предложили способы "проучить" Украину за "Мотор Сич"

Китайские пользователи соцсетей прокомментировали намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", наполовину принадлежащий компаниям из КНР, и предложили РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:24

2021-03-16T17:24

2021-03-16T18:08

мотор сич

китай

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Китайские пользователи соцсетей прокомментировали намерение Украины национализировать завод "Мотор Сич", наполовину принадлежащий компаниям из КНР, и предложили способы наказать Киев."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.В конце января Киев ввел санкции против акционеров предприятия, в том числе четырех компаний из Китая. Последние обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов. Позднее стало известно, что украинский Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации вскоре планируют внести в Верховную раду.Один из китайских пользователей Sina Weibo счел планы СНБО признаком поражения Киева. Другой поинтересовался, представляют ли действия Украины заботу о кредите доверия государства — его собеседник заявил, что у стран Запада его попросту нет."Нарываются", — лаконично констатировал еще один читатель."С нетерпением ожидаю смены режима на Украине", — написал другой пользователь."Забирайте наши миллиарды долларов, лучше вообще ввести санкции, чтобы было удобнее конфисковать их", — заявил еще один читатель, поинтересовавшись, могут ли украинцы быть уверены, что США вечно будут их охранять.Zhouning1015 потребовал от Украины возместить ущерб Китаю.Еще один пользователь указал, что Киеву следует соблюдать международное право, а не только полагаться на Штаты.Его собеседница призвала "импортировать" в Китай украинские таланты."Оставьте Украине всю старую технику, и пусть ее национализируют на здоровье!" — написала она."Все очень просто, Китай и Россия должны вместе проучить Украину, тогда она сразу станет покладистой", — заявил другой читатель.Как добавил Guan_15872749061405, Украина не намерена выплачивать китайским бизнесменам компенсацию, вместо этого их могут объявить в розыск. Zmusic считает, что украинцев сбивают с толку. Однако, по мнению kouten, киевские власти действуют намеренно, чтобы обмануть китайцев. "Испуганные, но не думающие о добродетели украинцы — это просто группа варваров", — написал он. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html

https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html

китай

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мотор сич, китай, сша, украина, в мире