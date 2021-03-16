Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/prokuror-1601476839.html
Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро
Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро
Обвинение запросило 22 года лишения свободы для полицейского Алексея Смирнова, застрелившего коллегу в столичном метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:24
2021-03-16T15:26
московский городской суд
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601489710_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c113b4100c2b06ffcc17aeb38fbaebb8.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Обвинение запросило 22 года лишения свободы для полицейского Алексея Смирнова, застрелившего коллегу в столичном метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде."Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них десять лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года", — сказал собеседник агентства.Также сторона обвинения попросила удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а в пользу матери, отца и брата — по 800 тысяч, добавили в суде.Приговор огласят 5 апреля.Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. По мнению присяжных, он заслуживает снисхождения, поэтому пожизненное лишение свободы ему не грозит.По данным следствия, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению во взяточничестве. Тогда он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета — один полицейский погиб на месте, другой был ранен, третий не пострадал.
https://ria.ru/20191204/1561943211.html
https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полицейскому, застрелившему коллегу в метро, грозит 22 года тюрьмы. Кадры ЧП
Полицейскому, застрелившему коллегу в метро, грозит 22 года тюрьмы. Кадры ЧП
2021-03-16T14:24
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601489710_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_055116d19bd46f34018e740540353512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский городской суд, москва, московский метрополитен, происшествия

Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро

14:24 16.03.2021 (обновлено: 15:26 16.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Обвинение запросило 22 года лишения свободы для полицейского Алексея Смирнова, застрелившего коллегу в столичном метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них десять лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года", — сказал собеседник агентства.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 04.12.2019
4 декабря 2019, 10:35
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России
Также сторона обвинения попросила удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а в пользу матери, отца и брата — по 800 тысяч, добавили в суде.
Приговор огласят 5 апреля.
Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. По мнению присяжных, он заслуживает снисхождения, поэтому пожизненное лишение свободы ему не грозит.
По данным следствия, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению во взяточничестве. Тогда он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета — один полицейский погиб на месте, другой был ранен, третий не пострадал.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:03
В Кизляре произошла драка со стрельбой
 
Московский городской судМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния