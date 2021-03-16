https://ria.ru/20210316/prokuror-1601476839.html

Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро

Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро

Обвинение запросило 22 года лишения свободы для полицейского Алексея Смирнова, застрелившего коллегу в столичном метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:24

2021-03-16T14:24

2021-03-16T15:26

московский городской суд

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Обвинение запросило 22 года лишения свободы для полицейского Алексея Смирнова, застрелившего коллегу в столичном метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде."Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них десять лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года", — сказал собеседник агентства.Также сторона обвинения попросила удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а в пользу матери, отца и брата — по 800 тысяч, добавили в суде.Приговор огласят 5 апреля.Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. По мнению присяжных, он заслуживает снисхождения, поэтому пожизненное лишение свободы ему не грозит.По данным следствия, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению во взяточничестве. Тогда он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета — один полицейский погиб на месте, другой был ранен, третий не пострадал.

https://ria.ru/20191204/1561943211.html

https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html

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Полицейскому, застрелившему коллегу в метро, грозит 22 года тюрьмы. Кадры ЧП Полицейскому, застрелившему коллегу в метро, грозит 22 года тюрьмы. Кадры ЧП 2021-03-16T14:24 true PT1M04S

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московский городской суд, москва, московский метрополитен, происшествия