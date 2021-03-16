https://ria.ru/20210316/proisshestviya-1601464787.html
Источник рассказал подробности происшествия у редакции "Новой газеты"
Источник рассказал подробности происшествия у редакции "Новой газеты"
Вещество с резким неприятным запахом у редакции "Новой газеты" в Москве распылил человек в форме курьера, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:26
2021-03-16T13:26
2021-03-16T16:08
новая газета
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вещество с резким неприятным запахом у редакции "Новой газеты" в Москве распылил человек в форме курьера, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел накануне днем. Как сообщал агентству другой источник, пробы воздуха не показали превышения норм вредных веществ. На тот момент выдвигалась версия, что запах идет из канализации.Пострадавших не было. В пресс-службе "Новой газеты" случившееся назвали "химической атакой".
https://ria.ru/20210315/evakuatsiya-1601334696.html
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новая газета , москва, происшествия