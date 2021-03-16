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Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:49
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россия
ярославское шоссе
москва
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах.
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россия, ярославское шоссе, москва, общество

Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

07:49 16.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПробка на Москворецкой набережной в Москве
Пробка на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.
Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:01
Длина заторов в утренний час пик в Москве составила 61 километр
 
РоссияЯрославское шоссеМоскваОбщество
 
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