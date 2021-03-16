Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения
17 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения.
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Участники:
- полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил БАРЩЕВСКИЙ;
- адвокат, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;
- профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации Андрей ДАНЕЛЬЯН;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ;
- партнер консалтинговой группы G3 Игорь ЕЛИСЕЕВ.
Речь пойдет о защите прав граждан за границей. Будут освещены проблемы задержания за рубежом и экстрадиции граждан РФ по запросу третьих государств. Также будет поднята тема исполнения решений суда на территории иностранных государств.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил БАРЩЕВСКИЙ;
- адвокат, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;
- профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации Андрей ДАНЕЛЬЯН;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ;
- партнер консалтинговой группы G3 Игорь ЕЛИСЕЕВ.
Речь пойдет о защите прав граждан за границей. Будут освещены проблемы задержания за рубежом и экстрадиции граждан РФ по запросу третьих государств. Также будет поднята тема исполнения решений суда на территории иностранных государств.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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