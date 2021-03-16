https://ria.ru/20210316/prava-grazhdan-1601524039.html

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения

17 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения.

2021-03-16T17:31

2021-03-16T17:31

2021-03-16T17:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил БАРЩЕВСКИЙ; - адвокат, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;- профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации Андрей ДАНЕЛЬЯН;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ;- партнер консалтинговой группы G3 Игорь ЕЛИСЕЕВ.Речь пойдет о защите прав граждан за границей. Будут освещены проблемы задержания за рубежом и экстрадиции граждан РФ по запросу третьих государств. Также будет поднята тема исполнения решений суда на территории иностранных государств.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы