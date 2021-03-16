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Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения
Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения
17 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения.
2021-03-16T17:31
2021-03-16T17:31
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Задать вопросУчастники:- полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил БАРЩЕВСКИЙ;&nbsp; - адвокат, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;- профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации Андрей ДАНЕЛЬЯН;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ;- партнер консалтинговой группы G3 Игорь ЕЛИСЕЕВ.Речь пойдет о защите прав граждан за границей. Будут освещены проблемы задержания за рубежом и экстрадиции граждан РФ по запросу третьих государств. Также будет поднята тема исполнения решений суда на территории иностранных государств.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения

17:31 16.03.2021
 
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17 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения.
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Участники:
- полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил БАРЩЕВСКИЙ; 
- адвокат, председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации Анатолий КУЧЕРЕНА;
- профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации Андрей ДАНЕЛЬЯН;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ;
- партнер консалтинговой группы G3 Игорь ЕЛИСЕЕВ.

Речь пойдет о защите прав граждан за границей. Будут освещены проблемы задержания за рубежом и экстрадиции граждан РФ по запросу третьих государств. Также будет поднята тема исполнения решений суда на территории иностранных государств.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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