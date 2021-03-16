https://ria.ru/20210316/post-1601389319.html

"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста

"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста

Как поститься, не рискуя здоровьем, и кто может позволить себе пищевые послабления во время Великого поста, рассказал в интервью радио Sputnik иеромонах Макарий РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:14

2021-03-16T02:14

2021-03-16T02:14

религия и мировоззрение

иеромонах макарий (маркиш)

великий пост

россия

здоровье

русская православная церковь

еда

общество

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Как поститься, не рискуя здоровьем, и кто может позволить себе пищевые послабления во время Великого поста, рассказал в интервью радио Sputnik иеромонах Макарий (Маркиш).Великий пост у православных христиан длится 48 дней. В этом году он проходит с 15 марта по 1 мая. Это особое время для всех верующих, но как его проводить, что есть и пить, и в каком количестве, зависит от личных особенностей каждого человека, отметил иеромонах.По его словам, некоторым людям необходимы послабления, обусловленные состоянием их организма."Например, беременная женщина или кормящая грудью женщина, пожилой, больной человек или маленький ребенок. У нас есть такие родители, которые пытаются малых детей заставить следовать тем правилам поста, которым следуют сами, это недопустимо. Маленький ребенок ест то, что советуют ему врачи, и постепенно входит в обычный режим поста для взрослых", – отметил священнослужитель.Иеромонах подчеркнул, что постящимся не следует морить себя голодом во время поста. Голод испытывать могут только те, кто к этому уже готов, объяснил он и посоветовал, как себя вести, если хочется съесть то, что нельзя."Главный совет для людей, приступающих к посту: не надо морить себя голодом. В наше время, когда пища в избытке, вдруг ни с того ни с сего терпеть голод может быть опасно и для желудка, и для нервной системы. Поэтому если вы испытываете голод, ешьте не меньше, а может быть, даже больше и чаще, но ту пищу, которая предусмотрена режимом поста. Хочется пирожное ‒ съешьте яблоко, салат, сварите картошку", – посоветовал иеромонах.

https://ria.ru/20210315/post-1601268307.html

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иеромонах макарий (маркиш), великий пост , россия, здоровье, русская православная церковь, еда, общество