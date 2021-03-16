https://ria.ru/20210316/polsha-1601505034.html

Нарышкин назвал национализм в Польше при Пилсудском предвестником нацизма

Нарышкин назвал национализм в Польше при Пилсудском предвестником нацизма

Этнический национализм вкупе с реваншизмом и стремлением к внешней агрессии, которые культивировали власти Польши времен польско-советской войны 1919-1921... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:19

2021-03-16T16:19

2021-03-16T16:19

россия

российское историческое общество

федеральное архивное агентство (росархив)

сергей нарышкин

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1920x0_80_0_0_0667f01cd7a62405f1e1a9abf8cde473.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Этнический национализм вкупе с реваншизмом и стремлением к внешней агрессии, которые культивировали власти Польши времен польско-советской войны 1919-1921 годов, следует рассматривать как предвестники нацизма, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил во вторник в Москве на круглом столе в рамках открытия историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши."Русофобская политика (руководителя Польши Юзефа) Пилсудского, восхваляемая сегодня многочисленными польскими пропагандистами, в конечном счете не принесла его стране никаких значимых дивидендов", - сказал Нарышкин.По его словам, Польша в итоге упустила шанс на восстановление отношений с Советской Россией и за 20 лет оказалась, по сути, в полной политической изоляции, а затем и вовсе лишилась с трудом достигнутого суверенитета.Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и на Украину в 1919 году в ходе развязанной Варшавой польско-советской войны, жестоко расправлялись с мирным населением, о чем свидетельствуют представленные на выставке архивные документы.Вниманию посетителей экспозиции предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.

https://ria.ru/20210316/dokumenty-1601496380.html

https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601477518.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), сергей нарышкин, польша