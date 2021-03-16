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Нарышкин назвал национализм в Польше при Пилсудском предвестником нацизма
Нарышкин назвал национализм в Польше при Пилсудском предвестником нацизма
Этнический национализм вкупе с реваншизмом и стремлением к внешней агрессии, которые культивировали власти Польши времен польско-советской войны 1919-1921... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:19
2021-03-16T16:19
россия
российское историческое общество
федеральное архивное агентство (росархив)
сергей нарышкин
польша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Этнический национализм вкупе с реваншизмом и стремлением к внешней агрессии, которые культивировали власти Польши времен польско-советской войны 1919-1921 годов, следует рассматривать как предвестники нацизма, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил во вторник в Москве на круглом столе в рамках открытия историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши."Русофобская политика (руководителя Польши Юзефа) Пилсудского, восхваляемая сегодня многочисленными польскими пропагандистами, в конечном счете не принесла его стране никаких значимых дивидендов", - сказал Нарышкин.По его словам, Польша в итоге упустила шанс на восстановление отношений с Советской Россией и за 20 лет оказалась, по сути, в полной политической изоляции, а затем и вовсе лишилась с трудом достигнутого суверенитета.Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и на Украину в 1919 году в ходе развязанной Варшавой польско-советской войны, жестоко расправлялись с мирным населением, о чем свидетельствуют представленные на выставке архивные документы.Вниманию посетителей экспозиции предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.
https://ria.ru/20210316/dokumenty-1601496380.html
https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601477518.html
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россия, российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), сергей нарышкин, польша

Нарышкин назвал национализм в Польше при Пилсудском предвестником нацизма

16:19 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Этнический национализм вкупе с реваншизмом и стремлением к внешней агрессии, которые культивировали власти Польши времен польско-советской войны 1919-1921 годов, следует рассматривать как предвестники нацизма, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил во вторник в Москве на круглом столе в рамках открытия историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов. Выставка посвящена вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.
"Русофобская политика (руководителя Польши Юзефа) Пилсудского, восхваляемая сегодня многочисленными польскими пропагандистами, в конечном счете не принесла его стране никаких значимых дивидендов", - сказал Нарышкин.
По его словам, Польша в итоге упустила шанс на восстановление отношений с Советской Россией и за 20 лет оказалась, по сути, в полной политической изоляции, а затем и вовсе лишилась с трудом достигнутого суверенитета.
Польские солдаты в окопах под Милосной, август 1920 г. Советско-польская война - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 15:47
На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат
"Полагаю, что этнический национализм, реваншизм и склонность к внешней агрессии, проявленные польским руководством в период с 1919 по 1921 годы, могут рассматриваться как предвестники страшной болезни, поразившей целый ряд стран Европы, и в конечном итоге воплотившейся в идеологии нацизма", - подытожил Нарышкин.
Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и на Украину в 1919 году в ходе развязанной Варшавой польско-советской войны, жестоко расправлялись с мирным населением, о чем свидетельствуют представленные на выставке архивные документы.
Вниманию посетителей экспозиции предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 14:28
Нарышкин напомнил, как встречали Красную Армию в Польше в 1939 году
 
РоссияРоссийское историческое обществоФедеральное архивное агентство (Росархив)Сергей НарышкинПольша
 
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