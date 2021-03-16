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МЧС предупредило о небывало мощном половодье в Подмосковье
МЧС предупредило о небывало мощном половодье в Подмосковье
Половодье в Подмосковье в этом году, как ожидается, будет небывало мощным и продолжительным, подтопить может 158 населенных пунктов, говорится в сообщении на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:04
2021-03-16T12:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Половодье в Подмосковье в этом году, как ожидается, будет небывало мощным и продолжительным, подтопить может 158 населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области."В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов", — отмечается в сообщении.Для реагирования на возможные происшествия в период половодья в Подмосковье в готовности к реагированию будут находиться 24 тысячи человек и более 6,5 тысячи единиц техники. "В том числе от МЧС России более 3,2 тысячи человек и свыше 300 единиц техники, в том числе авиационной", — информирует региональное управление спасательного ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество

МЧС предупредило о небывало мощном половодье в Подмосковье

12:04 16.03.2021 (обновлено: 12:32 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области
Спасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Половодье в Подмосковье в этом году, как ожидается, будет небывало мощным и продолжительным, подтопить может 158 населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области.
"В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов", — отмечается в сообщении.
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Для реагирования на возможные происшествия в период половодья в Подмосковье в готовности к реагированию будут находиться 24 тысячи человек и более 6,5 тысячи единиц техники. "В том числе от МЧС России более 3,2 тысячи человек и свыше 300 единиц техники, в том числе авиационной", — информирует региональное управление спасательного ведомства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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