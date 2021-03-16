https://ria.ru/20210316/polovode-1601445122.html

МЧС предупредило о небывало мощном половодье в Подмосковье

МЧС предупредило о небывало мощном половодье в Подмосковье

Половодье в Подмосковье в этом году, как ожидается, будет небывало мощным и продолжительным, подтопить может 158 населенных пунктов, говорится в сообщении на... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:04

2021-03-16T12:04

2021-03-16T12:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Половодье в Подмосковье в этом году, как ожидается, будет небывало мощным и продолжительным, подтопить может 158 населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области."В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов", — отмечается в сообщении.Для реагирования на возможные происшествия в период половодья в Подмосковье в готовности к реагированию будут находиться 24 тысячи человек и более 6,5 тысячи единиц техники. "В том числе от МЧС России более 3,2 тысячи человек и свыше 300 единиц техники, в том числе авиационной", — информирует региональное управление спасательного ведомства.

https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество