https://ria.ru/20210316/pogoda-1601411863.html
Во вторник в Москве ожидается мокрый снег с дождем, гололедица и до +4
Во вторник в Москве ожидается мокрый снег с дождем, гололедица и до +4
Мокрый снег с дождем, гололедица, в начале дня туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:57
2021-03-16T07:57
2021-03-16T07:57
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мокрый снег с дождем, гололедица, в начале дня туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение дня существенно меняться не будет - 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210315/pogoda-1601214630.html
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