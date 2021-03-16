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Во вторник в Москве ожидается мокрый снег с дождем, гололедица и до +4
Во вторник в Москве ожидается мокрый снег с дождем, гололедица и до +4
Мокрый снег с дождем, гололедица, в начале дня туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:57
2021-03-16T07:57
россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мокрый снег с дождем, гололедица, в начале дня туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение дня существенно меняться не будет - 747 миллиметров ртутного столба.
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россия, михаил леус, погода, москва, общество

Во вторник в Москве ожидается мокрый снег с дождем, гололедица и до +4

07:57 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мокрый снег с дождем, гололедица, в начале дня туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столице будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта с юга. Погода преимущественно облачная, временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица, в начале дня очаги туманов. Плюс 2 - плюс 4 максимальная температура в городе, ноль - плюс 5 по области", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение дня существенно меняться не будет - 747 миллиметров ртутного столба.
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