https://ria.ru/20210316/pkhenyan-1601414750.html

Дипломатам в Пхеньяне запретили выход в город из-за пыльной бури

Дипломатам в Пхеньяне запретили выход в город из-за пыльной бури

Дипломатов в Пхеньяне предупредили о запрете выходить в город во вторник из-за пыльной бури, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:44

2021-03-16T08:44

2021-03-16T08:44

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Дипломатов в Пхеньяне предупредили о запрете выходить в город во вторник из-за пыльной бури, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook."Посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу... По телефону нам уточнили, что запрет на выход в город будет действовать 16 марта с 5 часов утра до 10 часов вечера", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, включая дипломатических сотрудников.Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования.

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580935362.html

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