Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/pkhenyan-1601414750.html
Дипломатам в Пхеньяне запретили выход в город из-за пыльной бури
Дипломатам в Пхеньяне запретили выход в город из-за пыльной бури
Дипломатов в Пхеньяне предупредили о запрете выходить в город во вторник из-за пыльной бури, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:44
2021-03-16T08:44
россия
пхеньян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Дипломатов в Пхеньяне предупредили о запрете выходить в город во вторник из-за пыльной бури, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook."Посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу... По телефону нам уточнили, что запрет на выход в город будет действовать 16 марта с 5 часов утра до 10 часов вечера", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, включая дипломатических сотрудников.Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования.
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580935362.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пхеньян, в мире

Дипломатам в Пхеньяне запретили выход в город из-за пыльной бури

08:44 16.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Дипломатов в Пхеньяне предупредили о запрете выходить в город во вторник из-за пыльной бури, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.
"Посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу... По телефону нам уточнили, что запрет на выход в город будет действовать 16 марта с 5 часов утра до 10 часов вечера", - говорится в сообщении.

О НОТЕ УпДК КНДР 15 марта Посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные...

Опубликовано Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK Понедельник, 15 марта 2021 г.
Отмечается, что данная мера распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, включая дипломатических сотрудников.
Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 08:41Распространение коронавируса
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
 
РоссияПхеньянВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
Лента новостейМолния