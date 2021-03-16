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Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
Посольство РФ в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами в Гвинейском заливе российского моряка, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:47
2021-03-16T12:47
лагос
нигерия
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами в Гвинейском заливе российского моряка, сообщили в диппредставительстве."По информации компании-судовладельца "De Poli Shipmanagement", 12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа", - сообщило посольство на своей странице в Facebook."Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения С.В.Вдовина и его освобождению", - подчеркнули в дипмиссии.
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лагос, нигерия, в мире

Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами

12:47 16.03.2021
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами в Гвинейском заливе российского моряка, сообщили в диппредставительстве.
"По информации компании-судовладельца "De Poli Shipmanagement", 12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
"Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения С.В.Вдовина и его освобождению", - подчеркнули в дипмиссии.
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