https://ria.ru/20210316/piraty-1601454922.html
Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
Посольство РФ в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами в Гвинейском заливе российского моряка, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:47
2021-03-16T12:47
2021-03-16T12:47
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами в Гвинейском заливе российского моряка, сообщили в диппредставительстве."По информации компании-судовладельца "De Poli Shipmanagement", 12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа", - сообщило посольство на своей странице в Facebook."Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения С.В.Вдовина и его освобождению", - подчеркнули в дипмиссии.
https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html
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