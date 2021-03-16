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https://ria.ru/20210316/patsient-1601523476.html
В Татарстане спасли пациента с отказавшим клапаном сердца и инсультом
В Татарстане спасли пациента с отказавшим клапаном сердца и инсультом
Врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов спасли 56-летнего пациента у которого отказал митральный клапан и случился инсульт, сообщается РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:30
2021-03-16T17:51
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хорошие новости
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
общество
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КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости. Врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов спасли 56-летнего пациента у которого отказал митральный клапан и случился инсульт, сообщается на странице больницы в Instagram.За жизнь и восстановление мужчины медики боролись еще летом прошлого года, но рассказали об этом уникальном случае только сейчас, когда жизнь их пациента вне опасности и он пришел на очередную плановую проверку.Мужчину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали COVID-19, который сопровождался двусторонней пневмонией с поражением более 85 процентов легких. Он не мог самостоятельно дышать, а сатурация составляла 60 процентов, поэтому его перевели на искусственную вентиляцию легких.Консилиум под руководством главного врача БСМП Марата Мухамадеева принял решение о необходимом лечении, в том числе переливании плазмы с антителами от переболевшего COVID-19 донора, проводилась ежедневная интенсивная терапия. Однако из-за тяжелого течения болезни у пациента "развалилась" передняя створка сердечного клапана — сердце с трудом перекачивало кровь. Ухудшал прогноз и инсульт как осложнение COVID-19, который был выявлен при помощи компьютерной томографии головного мозга."Размер очага был критично большим — десять сантиметров в диаметре. Пациенту была наложена трахеостома, к работе с ним были привлечены неврологи, реабилитологи, кардиохирурги. Наконец, на второй неделе борьбы за жизнь, у мужчины стали прослеживаться признаки улучшения состояния", — отмечается в сообщении.После того как мужчина смог самостоятельно дышать, 13 июля его перевели из красной зоны реанимации в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения, где он продолжил реабилитацию с неврологами и начал самостоятельно передвигаться по палате.Благодаря усилиям врачей через 36 суток в реанимации и нейрохирургии пациента перевели в отделение сердечно-сосудистой хирургии. "Сердечная команда" БСМП 11 августа провела малоинвазивную операцию по протезированию митрального клапана сердца. Под контролем видеокамеры кардиохирурги "прошли" к митральному клапану через семисантиметровый разрез, поменяли изношенный клапан сердца на новый в условиях полной остановки сердечной деятельности и замещающего искусственного кровообращения. Команда сердечно-сосудистых хирургов, как отмечается, провела сложнейшую операцию в кратчайшие сроки, сумев спасти жизнь пациента.Послеоперационный период протекал без осложнений. Благодаря работе команды врачей БСМП спустя 52 дня пациент смог восстановить трудоспособность и вернулся в семью.
https://ria.ru/20210219/spasenie-1598190691.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан), набережные челны, общество

В Татарстане спасли пациента с отказавшим клапаном сердца и инсультом

17:30 16.03.2021 (обновлено: 17:51 16.03.2021)
 
© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Fotolia / edwardolive
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КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости. Врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов спасли 56-летнего пациента у которого отказал митральный клапан и случился инсульт, сообщается на странице больницы в Instagram.
За жизнь и восстановление мужчины медики боролись еще летом прошлого года, но рассказали об этом уникальном случае только сейчас, когда жизнь их пациента вне опасности и он пришел на очередную плановую проверку.
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В Подмосковье спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мужчину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали COVID-19, который сопровождался двусторонней пневмонией с поражением более 85 процентов легких. Он не мог самостоятельно дышать, а сатурация составляла 60 процентов, поэтому его перевели на искусственную вентиляцию легких.
Консилиум под руководством главного врача БСМП Марата Мухамадеева принял решение о необходимом лечении, в том числе переливании плазмы с антителами от переболевшего COVID-19 донора, проводилась ежедневная интенсивная терапия. Однако из-за тяжелого течения болезни у пациента "развалилась" передняя створка сердечного клапана — сердце с трудом перекачивало кровь. Ухудшал прогноз и инсульт как осложнение COVID-19, который был выявлен при помощи компьютерной томографии головного мозга.
"Размер очага был критично большим — десять сантиметров в диаметре. Пациенту была наложена трахеостома, к работе с ним были привлечены неврологи, реабилитологи, кардиохирурги. Наконец, на второй неделе борьбы за жизнь, у мужчины стали прослеживаться признаки улучшения состояния", — отмечается в сообщении.
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После того как мужчина смог самостоятельно дышать, 13 июля его перевели из красной зоны реанимации в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения, где он продолжил реабилитацию с неврологами и начал самостоятельно передвигаться по палате.
Благодаря усилиям врачей через 36 суток в реанимации и нейрохирургии пациента перевели в отделение сердечно-сосудистой хирургии. "Сердечная команда" БСМП 11 августа провела малоинвазивную операцию по протезированию митрального клапана сердца. Под контролем видеокамеры кардиохирурги "прошли" к митральному клапану через семисантиметровый разрез, поменяли изношенный клапан сердца на новый в условиях полной остановки сердечной деятельности и замещающего искусственного кровообращения. Команда сердечно-сосудистых хирургов, как отмечается, провела сложнейшую операцию в кратчайшие сроки, сумев спасти жизнь пациента.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Благодаря работе команды врачей БСМП спустя 52 дня пациент смог восстановить трудоспособность и вернулся в семью.
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