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В Москве завели дело после нападения немецкой овчарки на ребенка
В Москве завели дело после нападения немецкой овчарки на ребенка
Следователи завели уголовное дело после нападения немецкой овчарки на ребенка на северо-востоке Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:31
2021-03-16T09:31
2021-03-16T09:31
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения немецкой овчарки на ребенка на северо-востоке Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как сообщала прокуратура Москвы, 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенок госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказала Иванова.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия