https://ria.ru/20210316/ovcharka-1601419168.html

В Москве завели дело после нападения немецкой овчарки на ребенка

В Москве завели дело после нападения немецкой овчарки на ребенка

Следователи завели уголовное дело после нападения немецкой овчарки на ребенка на северо-востоке Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:31

2021-03-16T09:31

2021-03-16T09:31

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения немецкой овчарки на ребенка на северо-востоке Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как сообщала прокуратура Москвы, 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенок госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20210312/sobaki--1600770347.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия