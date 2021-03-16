https://ria.ru/20210316/otstavki-1601455649.html
Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые решения в отношении губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму: главный... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:49
2021-03-16T12:49
2021-03-16T13:00
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политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые решения в отношении губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму: главный критерий - честность и прозрачность голосования."Единственный критерий оценки эффективности – это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль учитывать результаты выборов в Госдуму при кадровых решениях в отношении губернаторов.
https://ria.ru/20210316/otstavka-1601402679.html
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