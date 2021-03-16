https://ria.ru/20210316/osipova-1601403679.html
Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой, отбывшей срок за похищение... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T01:48
2021-03-16T01:48
2021-03-16T01:48
богдана осипова
вашингтон
нью-йорк (город)
канзас
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой, отбывшей срок за похищение собственного ребенка, по привозу ее несовершеннолетних детей в США.Суд отказал Осиповой в приостановке соответствующих обязательств, которые были условием ее освобождения.Осипова в ходатайстве в апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять с нее условия условно-досрочного освобождения, требующие от нее способствовать приезду детей в США. Эти условия также требовали, чтобы Осипова добивалась отмены опекунства над детьми со стороны своей матери, бабушки детей. Наконец, Осиповой было предписано добиваться снятия запрета на выезд детей из России.Суд согласился с доводами обвинения, которое заявляло, что Осипова должна добиваться приезда детей в США для воссоединения с их отцом.Осипова в своем ходатайстве заявляла, что не имеет возможности повлиять на российский суд, который лишил ее опекунства и отдал его бабушке детей. В прошлом суд низшей инстанции не принимал подобную логику в заявлениях Осиповой. Судья Эрик Мелгрен заявлял, что Осипова по-прежнему может как мать детей добиваться их приезда в США.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Она провела в тюрьме максимальный трехлетний срок за похищение ребенка, а обвинение в вымогательстве снял апелляционный суд.Федеральный суд повторно приговорил Осипову в январе за похищение собственного ребенка - по этому делу ей уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого суда о приезде детей в США она, по утверждению прокуроров, может оказаться в тюрьме на неопределенный срок. При этом будет ли эта угроза реализована в действительности, неясно: Осипова находится в Нью-Йорке, за пределами штата Канзас, где против нее могут быть применены подобные меры.
https://ria.ru/20210108/srok-1592348985.html
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богдана осипова, вашингтон, нью-йорк (город), канзас, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости.
Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой
, отбывшей срок за похищение собственного ребенка, по привозу ее несовершеннолетних детей в США
.
Суд отказал Осиповой в приостановке соответствующих обязательств, которые были условием ее освобождения.
Осипова в ходатайстве в апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять с нее условия условно-досрочного освобождения, требующие от нее способствовать приезду детей в США. Эти условия также требовали, чтобы Осипова добивалась отмены опекунства над детьми со стороны своей матери, бабушки детей. Наконец, Осиповой было предписано добиваться снятия запрета на выезд детей из России.
Суд согласился с доводами обвинения, которое заявляло, что Осипова должна добиваться приезда детей в США для воссоединения с их отцом.
Осипова в своем ходатайстве заявляла, что не имеет возможности повлиять на российский суд, который лишил ее опекунства и отдал его бабушке детей. В прошлом суд низшей инстанции не принимал подобную логику в заявлениях Осиповой. Судья Эрик Мелгрен заявлял, что Осипова по-прежнему может как мать детей добиваться их приезда в США.
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе
предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Она провела в тюрьме максимальный трехлетний срок за похищение ребенка, а обвинение в вымогательстве снял апелляционный суд.
Федеральный суд повторно приговорил Осипову в январе за похищение собственного ребенка - по этому делу ей уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого суда о приезде детей в США она, по утверждению прокуроров, может оказаться в тюрьме на неопределенный срок. При этом будет ли эта угроза реализована в действительности, неясно: Осипова находится в Нью-Йорке
, за пределами штата Канзас, где против нее могут быть применены подобные меры.