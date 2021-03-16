https://ria.ru/20210316/osipova-1601403679.html

Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США

Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США

Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой, отбывшей срок за похищение... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T01:48

2021-03-16T01:48

2021-03-16T01:48

богдана осипова

вашингтон

нью-йорк (город)

канзас

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Апелляционный суд отменил прежнее решение, временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы Осиповой, отбывшей срок за похищение собственного ребенка, по привозу ее несовершеннолетних детей в США.Суд отказал Осиповой в приостановке соответствующих обязательств, которые были условием ее освобождения.Осипова в ходатайстве в апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять с нее условия условно-досрочного освобождения, требующие от нее способствовать приезду детей в США. Эти условия также требовали, чтобы Осипова добивалась отмены опекунства над детьми со стороны своей матери, бабушки детей. Наконец, Осиповой было предписано добиваться снятия запрета на выезд детей из России.Суд согласился с доводами обвинения, которое заявляло, что Осипова должна добиваться приезда детей в США для воссоединения с их отцом.Осипова в своем ходатайстве заявляла, что не имеет возможности повлиять на российский суд, который лишил ее опекунства и отдал его бабушке детей. В прошлом суд низшей инстанции не принимал подобную логику в заявлениях Осиповой. Судья Эрик Мелгрен заявлял, что Осипова по-прежнему может как мать детей добиваться их приезда в США.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Она провела в тюрьме максимальный трехлетний срок за похищение ребенка, а обвинение в вымогательстве снял апелляционный суд.Федеральный суд повторно приговорил Осипову в январе за похищение собственного ребенка - по этому делу ей уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого суда о приезде детей в США она, по утверждению прокуроров, может оказаться в тюрьме на неопределенный срок. При этом будет ли эта угроза реализована в действительности, неясно: Осипова находится в Нью-Йорке, за пределами штата Канзас, где против нее могут быть применены подобные меры.

https://ria.ru/20210108/srok-1592348985.html

https://ria.ru/20201113/osvobozhdenie-1584454085.html

вашингтон

нью-йорк (город)

канзас

сша

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богдана осипова, вашингтон, нью-йорк (город), канзас, сша, в мире