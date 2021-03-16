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В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО
Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для автолюбителей со страховкой авто возмещать по полису ОСАГО вред,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:31
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2021-03-16T05:16
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для автолюбителей со страховкой авто возмещать по полису ОСАГО вред, причиненный их машине коммунальными службами, сообщил во вторник один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.Изменения предлагаются в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются "из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев", то есть в результате "незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса".Авторы проекта подчеркивают, что даже если такие организации признают свою вину, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке.В таких конфликтных ситуациях авторы предлагают использовать отлаженный механизм возмещения вреда по полису ОСАГО.Авторы уверены, что принятие законопроекта "значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей". Кроме того, такое нововведение не приведет к убыткам страховых компаний, поскольку "выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда".
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россия, осаго, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество, политика
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Группа парламентариев от фракции ЛДПР
внесла в Госдуму
законопроект о возможности для автолюбителей со страховкой авто возмещать по полису ОСАГО вред, причиненный их машине коммунальными службами, сообщил во вторник один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов
в своем Telegram-канале
.
Изменения предлагаются в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
"В последние годы наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Одной из причин является недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах", — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются "из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев", то есть в результате "незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса".
Авторы проекта подчеркивают, что даже если такие организации признают свою вину, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке.
"Те дела, которые дошли до судов, тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему. Анализ показывает, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти 9 месяцев", — говорится в документах к проекту.
В таких конфликтных ситуациях авторы предлагают использовать отлаженный механизм возмещения вреда по полису ОСАГО
.
Авторы уверены, что принятие законопроекта "значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей". Кроме того, такое нововведение не приведет к убыткам страховых компаний, поскольку "выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда".