https://ria.ru/20210316/osago-1601400656.html

В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО

Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для автолюбителей со страховкой авто возмещать по полису ОСАГО вред,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:31

2021-03-16T00:31

2021-03-16T05:16

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для автолюбителей со страховкой авто возмещать по полису ОСАГО вред, причиненный их машине коммунальными службами, сообщил во вторник один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.Изменения предлагаются в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются "из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев", то есть в результате "незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса".Авторы проекта подчеркивают, что даже если такие организации признают свою вину, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке.В таких конфликтных ситуациях авторы предлагают использовать отлаженный механизм возмещения вреда по полису ОСАГО.Авторы уверены, что принятие законопроекта "значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей". Кроме того, такое нововведение не приведет к убыткам страховых компаний, поскольку "выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда".

https://ria.ru/20201126/osago-1586485708.html

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россия, осаго, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество, политика