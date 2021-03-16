https://ria.ru/20210316/oreiro-1601432684.html
Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии
Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:42
2021-03-16T14:42
2021-03-16T14:42
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
культура
наталия орейро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601433351_37:0:1136:618_1920x0_80_0_0_52f6ed8220060da53722d917a3e1512f.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи композиции приняли участие музыканты из группы Bajofondo.В песне Орейро рассказывает, что пандемия коронавируса совсем скоро закончится и все наконец-то смогут танцевать и веселиться, а пока она призывает всех слушать ее новый трек. В комментариях русскоязычные пользователи поблагодарили звезду сериала "Дикий ангел" за такую радостную работу. "Прекрасная, светлая ,вдохновляющая композиция", "Супер, так приятно что на обоих языках. Очень понравилось. Хочется слушать и танцевать". Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575253255.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601433351_174:0:998:618_1920x0_80_0_0_dd5cc9952f6ae0d80ce0d214e1fa592e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, наталия орейро
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи композиции приняли участие музыканты из группы Bajofondo.
"Приглашаем вас танцевать в ритме России и Рио-де-ля-Платы", — написала Орейро в инстаграме.
В песне Орейро рассказывает, что пандемия коронавируса совсем скоро закончится и все наконец-то смогут танцевать и веселиться, а пока она призывает всех слушать ее новый трек.
В комментариях русскоязычные пользователи поблагодарили звезду сериала "Дикий ангел" за такую радостную работу. "Прекрасная, светлая ,вдохновляющая композиция", "Супер, так приятно что на обоих языках. Очень понравилось. Хочется слушать и танцевать".
Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.