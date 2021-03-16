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https://ria.ru/20210316/oreiro-1601432684.html
Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии
Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:42
2021-03-16T14:42
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
культура
наталия орейро
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи композиции приняли участие музыканты из группы Bajofondo.В песне Орейро рассказывает, что пандемия коронавируса совсем скоро закончится и все наконец-то смогут танцевать и веселиться, а пока она призывает всех слушать ее новый трек. В комментариях русскоязычные пользователи поблагодарили звезду сериала "Дикий ангел" за такую радостную работу. "Прекрасная, светлая ,вдохновляющая композиция", "Супер, так приятно что на обоих языках. Очень понравилось. Хочется слушать и танцевать". Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, наталия орейро

Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии

14:42 16.03.2021
 
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи композиции приняли участие музыканты из группы Bajofondo.

"Приглашаем вас танцевать в ритме России и Рио-де-ля-Платы", — написала Орейро в инстаграме.

В песне Орейро рассказывает, что пандемия коронавируса совсем скоро закончится и все наконец-то смогут танцевать и веселиться, а пока она призывает всех слушать ее новый трек.
В комментариях русскоязычные пользователи поблагодарили звезду сериала "Дикий ангел" за такую радостную работу. "Прекрасная, светлая ,вдохновляющая композиция", "Супер, так приятно что на обоих языках. Очень понравилось. Хочется слушать и танцевать".
Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
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