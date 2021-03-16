https://ria.ru/20210316/oreiro-1601432684.html

Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии

Наталия Орейро выпустила песню на русском о конце пандемии

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:42

2021-03-16T14:42

2021-03-16T14:42

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наталия орейро

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила в Сети песню "Listo Pa'Bailar" ("Будем танцевать"), исполненную на испанском и русском языках. В записи композиции приняли участие музыканты из группы Bajofondo.В песне Орейро рассказывает, что пандемия коронавируса совсем скоро закончится и все наконец-то смогут танцевать и веселиться, а пока она призывает всех слушать ее новый трек. В комментариях русскоязычные пользователи поблагодарили звезду сериала "Дикий ангел" за такую радостную работу. "Прекрасная, светлая ,вдохновляющая композиция", "Супер, так приятно что на обоих языках. Очень понравилось. Хочется слушать и танцевать". Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575253255.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, наталия орейро