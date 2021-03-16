Депутат: действия YouTube направлены против России и Белоруссии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Действия видеохостинга YouTube, ограничившего показ документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", являются очередной враждебной акцией в отношении Белоруссии и России, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Леонид Калашников.
Как сообщил телеканал Союзного государства "БелРос", YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне", посвященного истории одного из самых крупных сражений Второй мировой войны. Видеохостинг покажет его только лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Кроме того, картину уберут из рекомендаций и продвижения. Создатели ленты отметили, что фильм об одном из самых крупных сражений Второй мировой войны уже посмотрели на видеохостинге 70 тысяч человек, в последнее время он набирал по 20 тысяч просмотров в день. При этом в фильме нет сцен, пропагандирующих насилие и жестокость.
"Это неудивительно. И было бы странно, если бы YouTube пропагандировал наши патриотические фильмы. Они пользуются нашим рынком, и при этом еще издеваются над нами. И издевательство уже выросло до гротескных форм. Если они в своей стране могут запретить публикации президента, то что говорить о нашей стране, с которой они открыто воюют, – я говорю об информационных войнах. Поэтому нам надо думать над тем, как заставить эти сети работать здесь более корректно. Для этого менять для них рынок. Они понимают только язык доллара. Если им будет выгоднее уйти – пусть уходят. Но, чтобы люди не остались недовольны, нужно создать свой рынок в этой сфере. И для этого надо работать с китайцами, еще с кем-то, чтобы создавать конкуренцию. И выбирать хотя бы идеологически не замотивированных людей и страны, которые владеют подобными серверами", - полагает Калашников.
По словам создателей документальной ленты, история Ржевской битвы была собрана ими "буквально по крупицам". "Уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы. 30 июня 2020 года был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату. В открытии приняли участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Комплекс возводился на средства из бюджета Союзного государства и народные пожертвования. Как строили мемориал, на котором уже побывали более полумиллиона человек? Кто его проектировал? Фильм "Ржев. 500 дней в огне" рассказывает и об этом. Почему фильм о войне теперь не смогут увидеть дети? Запретительная практика YouTube весьма выборочна и в последнее время напоминает попытки переписать историю и не дать молодому поколению узнать правду о Великой Отечественной", - подчеркивается в сообщении "БелРос".
Ранее YouTube ввел ограничения на доступ к документальному фильму "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова на канале "Россия 24".
12 марта, 09:55YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"