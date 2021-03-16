https://ria.ru/20210316/ogranicheniya-1601452835.html

Депутат: действия YouTube направлены против России и Белоруссии

Депутат: действия YouTube направлены против России и Белоруссии

Действия видеохостинга YouTube, ограничившего показ документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", являются очередной враждебной акцией в отношении Белоруссии... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:38

2021-03-16T12:38

2021-03-16T12:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

леонид калашников

александр лукашенко

youtube

владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Действия видеохостинга YouTube, ограничившего показ документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", являются очередной враждебной акцией в отношении Белоруссии и России, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Леонид Калашников.Как сообщил телеканал Союзного государства "БелРос", YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне", посвященного истории одного из самых крупных сражений Второй мировой войны. Видеохостинг покажет его только лицам с зарегистрированным аккаунтом и старше 18 лет. Кроме того, картину уберут из рекомендаций и продвижения. Создатели ленты отметили, что фильм об одном из самых крупных сражений Второй мировой войны уже посмотрели на видеохостинге 70 тысяч человек, в последнее время он набирал по 20 тысяч просмотров в день. При этом в фильме нет сцен, пропагандирующих насилие и жестокость.По словам создателей документальной ленты, история Ржевской битвы была собрана ими "буквально по крупицам". "Уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы. 30 июня 2020 года был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату. В открытии приняли участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Комплекс возводился на средства из бюджета Союзного государства и народные пожертвования. Как строили мемориал, на котором уже побывали более полумиллиона человек? Кто его проектировал? Фильм "Ржев. 500 дней в огне" рассказывает и об этом. Почему фильм о войне теперь не смогут увидеть дети? Запретительная практика YouTube весьма выборочна и в последнее время напоминает попытки переписать историю и не дать молодому поколению узнать правду о Великой Отечественной", - подчеркивается в сообщении "БелРос".Ранее YouTube ввел ограничения на доступ к документальному фильму "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210309/integratsiya-1600445365.html

https://ria.ru/20210312/youtube-1600879065.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид калашников, александр лукашенко, youtube, владимир путин, белоруссия