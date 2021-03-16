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В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"
В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"
Видеохостинг Youtube ввел ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нем сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:35
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Видеохостинг Youtube ввел ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нем сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Google.Ранее во вторник Роскомнадзор направил письмо руководству Google, потребовав снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube."На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображений мертвых тел", - сообщили в пресс-службе Google.Там пояснили, что видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.
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60
россия, новости культуры, youtube, google, технологии

В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"

09:35 16.03.2021 (обновлено: 09:36 16.03.2021)
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Видеохостинг Youtube ввел ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нем сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Google.
Ранее во вторник Роскомнадзор направил письмо руководству Google, потребовав снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube.
"На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображений мертвых тел", - сообщили в пресс-службе Google.
Там пояснили, что видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.
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