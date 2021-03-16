https://ria.ru/20210316/ogranicheniya-1601420178.html

В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"

В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"

Видеохостинг Youtube ввел ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нем сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:35

2021-03-16T09:35

2021-03-16T09:36

россия

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google

технологии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Видеохостинг Youtube ввел ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нем сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Google.Ранее во вторник Роскомнадзор направил письмо руководству Google, потребовав снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube."На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображений мертвых тел", - сообщили в пресс-службе Google.Там пояснили, что видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.

https://ria.ru/20210316/apple-1601416514.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, новости культуры, youtube, google, технологии