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СБУ провела обыски по делу о подготовке Харьковских соглашений с Россией
СБУ провела обыски по делу о подготовке Харьковских соглашений с Россией
Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, которые занимались подготовкой и ратификацией Харьковских соглашений с Россией. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:25
2021-03-16T19:53
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, которые занимались подготовкой и ратификацией Харьковских соглашений с Россией."Следственные действия проводились в Верховной раде Украины, в частности ее комитетах, в главном научно-экспертном управлении парламента, в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Министерстве иностранных дел Украины, в кабинете министров Украины", —говорится в сообщении на сайте СБУ.Отмечается, что во время обысков нашли документы, которые свидетельствуют о том, что действовавшее в 2014 году руководство страны перед подписанием и принятием указанных документов осознавало их последствия.На прошлой неделе СБУ по поручению Совета национальной безопасности и обороны проверила обстоятельства подписания и ратификации договоренностей и возбудила уголовное дело. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, голосовавших по этом вопросу депутатов могут обвинить в госизмене.Харьковские соглашения позволили Украине получить скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в государственной измене.
https://ria.ru/20210312/poroshenko-1600953716.html
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мид украины, верховная рада украины, служба безопасности украины, украина, в мире

СБУ провела обыски по делу о подготовке Харьковских соглашений с Россией

18:25 16.03.2021 (обновлено: 19:53 16.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, которые занимались подготовкой и ратификацией Харьковских соглашений с Россией.
"Следственные действия проводились в Верховной раде Украины, в частности ее комитетах, в главном научно-экспертном управлении парламента, в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Министерстве иностранных дел Украины, в кабинете министров Украины", —говорится в сообщении на сайте СБУ.
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Отмечается, что во время обысков нашли документы, которые свидетельствуют о том, что действовавшее в 2014 году руководство страны перед подписанием и принятием указанных документов осознавало их последствия.
На прошлой неделе СБУ по поручению Совета национальной безопасности и обороны проверила обстоятельства подписания и ратификации договоренностей и возбудила уголовное дело. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, голосовавших по этом вопросу депутатов могут обвинить в госизмене.
Харьковские соглашения позволили Украине получить скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.
За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).
Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в государственной измене.
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