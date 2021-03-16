https://ria.ru/20210316/obyski-1601536275.html

СБУ провела обыски по делу о подготовке Харьковских соглашений с Россией

СБУ провела обыски по делу о подготовке Харьковских соглашений с Россией

Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, которые занимались подготовкой и ратификацией Харьковских соглашений с Россией. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:25

2021-03-16T18:25

2021-03-16T19:53

мид украины

верховная рада украины

служба безопасности украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, которые занимались подготовкой и ратификацией Харьковских соглашений с Россией."Следственные действия проводились в Верховной раде Украины, в частности ее комитетах, в главном научно-экспертном управлении парламента, в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Министерстве иностранных дел Украины, в кабинете министров Украины", —говорится в сообщении на сайте СБУ.Отмечается, что во время обысков нашли документы, которые свидетельствуют о том, что действовавшее в 2014 году руководство страны перед подписанием и принятием указанных документов осознавало их последствия.На прошлой неделе СБУ по поручению Совета национальной безопасности и обороны проверила обстоятельства подписания и ратификации договоренностей и возбудила уголовное дело. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, голосовавших по этом вопросу депутатов могут обвинить в госизмене.Харьковские соглашения позволили Украине получить скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в государственной измене.

https://ria.ru/20210312/poroshenko-1600953716.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1601032210.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, верховная рада украины, служба безопасности украины, украина, в мире