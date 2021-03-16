https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html

В Самаре школьник ударил одноклассника ножом

В Самаре школьник ударил одноклассника ножом

В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:00

2021-03-16T18:00

2021-03-16T20:32

самара

происшествия

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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.Ссора между 11-летними мальчиками произошла днем во вторник в одной из школ Октябрьского района. По предварительным данным, во время перемены один из учащихся ударил другого в область лопатки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение."Советским межрайонным следственным отделом города Самары <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сказала представитель СК.В ходе расследования следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц учебного заведения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло ход расследования на контроль. В прокуратуре добавили, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает, оба мальчика из благополучных семей.

https://ria.ru/20210225/maska-1598924165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия