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В Самаре школьник ударил одноклассника ножом
В Самаре школьник ударил одноклассника ножом
В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:00
2021-03-16T18:00
2021-03-16T20:32
самара
происшествия
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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.Ссора между 11-летними мальчиками произошла днем во вторник в одной из школ Октябрьского района. По предварительным данным, во время перемены один из учащихся ударил другого в область лопатки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение."Советским межрайонным следственным отделом города Самары <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сказала представитель СК.В ходе расследования следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц учебного заведения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло ход расследования на контроль. В прокуратуре добавили, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает, оба мальчика из благополучных семей.
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самара, происшествия
САМАРА, 16 мар — РИА Новости.
В Самаре
следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК
по региону.
Ссора между 11-летними мальчиками произошла днем во вторник в одной из школ Октябрьского района. По предварительным данным, во время перемены один из учащихся ударил другого в область лопатки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
"Советским межрайонным следственным отделом города Самары <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сказала представитель СК.
В ходе расследования следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц учебного заведения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло ход расследования на контроль. В прокуратуре добавили, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает, оба мальчика из благополучных семей.