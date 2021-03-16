Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html
В Самаре школьник ударил одноклассника ножом
В Самаре школьник ударил одноклассника ножом
В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:00
2021-03-16T20:32
самара
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595747714_0:9:3360:1899_1920x0_80_0_0_a8130b9b300edb48582cf7d2528c4922.jpg
САМАРА, 16 мар — РИА Новости. В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.Ссора между 11-летними мальчиками произошла днем во вторник в одной из школ Октябрьского района. По предварительным данным, во время перемены один из учащихся ударил другого в область лопатки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение."Советским межрайонным следственным отделом города Самары &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сказала представитель СК.В ходе расследования следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц учебного заведения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло ход расследования на контроль. В прокуратуре добавили, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает, оба мальчика из благополучных семей.
https://ria.ru/20210225/maska-1598924165.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595747714_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_4f4e609d39180ffe8453c1b187b86598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самара, происшествия

В Самаре школьник ударил одноклассника ножом

18:00 16.03.2021 (обновлено: 20:32 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на одной из улиц Москвы
Автомобили на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 мар — РИА Новости. В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил одноклассника ножом во время конфликта, заявили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.
Ссора между 11-летними мальчиками произошла днем во вторник в одной из школ Октябрьского района. По предварительным данным, во время перемены один из учащихся ударил другого в область лопатки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
"Советским межрайонным следственным отделом города Самары <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сказала представитель СК.
В ходе расследования следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц учебного заведения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья детей, ведомство взяло ход расследования на контроль. В прокуратуре добавили, что жизни и здоровью пострадавшего ребенка ничего не угрожает, оба мальчика из благополучных семей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 14:17
В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом за просьбу надеть маску в магазине
 
СамараПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния